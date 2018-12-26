澳热气球飞行途中吊篮起火 安全降落1人受伤

据“中央社”报道，26日，在澳大利亚维州，载着一名驾驶员与15名乘客的热气球，在空中飞行时吊篮起火，幸好最后安全降落，仅有一名27岁女乘客受到轻伤，送医观察后状况稳定。

资料图：热气球。中新社记者 廖攀 摄

据报道，这个热气球是当地时间清晨5时30分从维多利亚省沃登公园(Wanden Park)升空，约45分钟后紧急降落于雅拉河谷(Yarra Valley)，吊篮最后被大火烧毁。

澳大利亚全国商业热气球业在声明中表示：“这名驾驶员是澳大利亚资历最丰富的商业热气球驾驶员之一，累积时数约达5500小时。他在严峻状况下操控热气球，让热气球安全降落，并疏散15名乘客与自己。”

报道称，6名消防局人员赶赴现场，热气球吊篮烧到只剩骨架，一块草皮被烧得焦黑。

热气球乘客回到饭店后仍惊魂未定。一名乘客说：“这实在是有点恐怖，我甚至不知道能否看到明天。”还有一名乘客说，她必须从吊篮跳下来，幸好没有受到重伤。

全国商业热气球业发言人克劳克(Damien Crock)认为，这场火灾可能是机械故障引起。他说：“飞到一半着火，几乎前所未闻。”

澳大利亚运输安全局(ATSB)表示，调查人员已开始在搜集证据，并说：“如果在调查期间发现关键安全问题，运输安全局将马上通知有关各方，采取适当行动。”

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