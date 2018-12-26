日航再爆丑闻 头等舱空姐机内喝酒

人民网讯 据日本时事通信社报道，日本航空公司（日航）25日宣布，一名空姐在飞行途中饮酒，被检测出酒精含量超过公司规定的指标。鉴于日航频繁曝出“饮酒丑闻”，日本国土交通省已开始对日航展开内部调查。

报道说，日航25日在记者会上表示，这名空姐在本月17日在从日本成田机场飞往檀香山的786次航班（乘客及机组人员135人）上执勤。当时有同事上报说闻到酒精味，而且，其他4名同事均表示这名空姐的样子“感觉不像平常”，并看到她频繁出入厕所。同时，航班上被发现少了一瓶香槟酒。

机组对这名空姐先后实施了3次酒精检测，3次均检测出其酒精含量超标。她辩称，自己在航班上使用了多次漱口水才会影响调查结果，但日航调查后表示这和酒精检测数据无关。该空姐本来在头等舱服务，现已被停职。

据悉，飞机厨房内的垃圾箱里也发现了一个170毫升的香槟空瓶，正是飞机上之前少的那瓶。日航表示是这名空姐喝完后丢弃的。此外，这名空姐在2017年11月，也曾被同事爆料称在飞行的客机上喝酒，罔顾飞行安全。（老任）

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