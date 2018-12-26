新闻背景：朝韩铁路合作大事记

韩国和朝鲜26日上午在朝鲜境内的板门站举行南北铁路及公路连接工程动工仪式。朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权、韩国统一部长官赵明均、韩国国土交通部长官金贤美等出席仪式。

朝鲜半岛曾有两条交通大动脉，一条是位于朝鲜半岛西海岸的京义线，一条是位于东海岸的东海线。1950年朝鲜战争爆发后，炮火毁掉了两条铁路在军事分界线内及附近的部分路段，切断半岛南北方交通运输，汶山站成为韩国列车所能到达的最北端的车站。

2000年6月15日，时任朝鲜最高领导人金正日和时任韩国总统金大中在平壤举行了历史性会晤，双方签署《北南共同宣言》，决定为尽早结束敌对状态和实现民族的统一，开展交流与合作。双方部长级会谈还议定连接南北铁路和公路，而重新连接京义线铁路被列为重点施工项目。

2000年7月31日，朝韩举行第一次部长级会谈，双方就连接汉城（现称“首尔”）至新义州的京义线铁路等问题达成了6项协议。

2002年9月18日，朝韩分别举行了京义线和东海线铁路以及公路连接工程开工仪式。2005年12月，京义线和东海线铁路连接工程全面完工。

2007年5月17日，朝鲜和韩国同时举行东海线铁路和京义线铁路试运行仪式。朝鲜列车从金刚山出发沿东海线前往韩国的猪津，韩国列车从汶山出发沿京义线前往朝鲜开城。

2007年11月22日，韩方宣布，韩朝双方已就正式开通韩国汶山至朝鲜峰洞之间的货运列车达成具体协议，决定自当年12月11日起正式开通每日一次往返于汶山至峰洞之间的货运列车，标志着朝鲜与韩国恢复中断50多年的日常列车运行。

李明博2008年2月就任韩国总统后，推行对朝强硬路线，导致韩朝关系不断恶化。当年12月1日起，朝鲜采取包括禁止朝韩铁路通行等一系列措施。

2018年4月27日，韩国总统文在寅和朝鲜最高领导人金正恩在板门店韩方一侧“和平之家”举行会晤，并签署《板门店宣言》，双方就采取切实措施连接并升级改造京义线和东海线铁路及公路达成一致。

2018年6月26日，韩朝在“和平之家”举行讨论铁路部门合作的分组会谈。双方决定组成共同调查团，对京义线和东海线朝方境内的铁路路段进行实地考察。这是韩朝时隔10年再次举行磋商铁路合作事宜的会谈。

2018年9月19日，文在寅与金正恩在朝鲜首都平壤签署《9月平壤共同宣言》。根据《宣言》，韩朝商定在今年年内举行京义线和东海线铁路及公路连接工程动工仪式。

2018年11月30日至12月17日，朝韩进行为期18天的南北铁路联合考察。此次考察主要针对京义线和东海线铁路，为下一步推动南北铁路连接和现代化改造项目做准备。（记者陆睿 耿学鹏）

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