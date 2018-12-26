通讯：探访白俄罗斯布列斯特英雄要塞

在中国“白俄罗斯旅游年”闭幕之际，记者日前应白体育和旅游部邀请，前往位于该国西南部边境的布列斯特英雄要塞，探访这个打响苏联卫国战争第一枪的地方，感受要塞守军的英雄主义和大无畏精神。

据布列斯特要塞博物馆馆长贝修克介绍，由于战略位置重要，从19世纪30年代开始，这里就修建起坚固的防御工事。1941年6月22日凌晨，德军突然进攻布列斯特要塞，苏军在这里打响了卫国战争第一枪。

德军原本计划依靠兵力优势在数小时内拿下这座要塞以向苏联其他地方快速推进。然而，从睡梦中惊醒的苏军官兵迅速组织抵抗，在伤亡严重的不利条件下，借助要塞内的工事和地形打击德军，仅在战斗打响的第一天就消灭300多名德军。这对进攻要塞的精锐部队德军第45步兵师来说可谓损失惨重，不得不调集更多兵力参与进攻。

据介绍，面对数量和武器都强于自己的对手，守卫要塞的苏军官兵顽强抵抗，在弹尽粮绝的情况下依然坚持战斗达30多天，牵制了敌人的进攻。希特勒后来曾亲赴要塞，想弄明白到底为何德军精锐部队在长达一个月的时间内攻不下这一防御工事。

在要塞内一处河道旁，有一座名为《渴》的雕像，表现的是一名手持钢盔，匍匐前进至河道取水的军人。贝修克介绍说，战斗打响后，要塞内供水系统被破坏，这处河道成为要塞内唯一的水源。德军很快意识到该河道对于围困要塞的重要性，专门调集炮火和狙击手封锁河道，稍有动静便朝河道射击。为了生存，苏军战士们一次次冒着生命危险设法接近河道取水……

布列斯特要塞保卫战是苏联卫国战争中最悲壮的战斗之一。为了铭记要塞守军的英雄主义和大无畏精神，1965年苏联最高苏维埃决定授予布列斯特要塞英雄称号，成为苏联唯一获得英雄称号的要塞。数十年来，布列斯特当地的中学生们轮流到要塞内的英雄雕像前站岗，缅怀先烈。

贝修克说，布列斯特要塞博物馆的宗旨就是让人们铭记历史，珍惜和平。布列斯特要塞每年都吸引大量游客前往参观，成为白俄罗斯重要的爱国主义教育基地。今年是中国“白俄罗斯旅游年”，前往要塞参观的中国游客络绎不绝。

白俄罗斯旅游部门说，很多赴白中国游客选择红色旅游线路，布列斯特要塞是中国游客最喜欢的旅游目的地之一。

白俄罗斯体育和旅游部副部长波尔特诺伊告诉记者，白方已采取多种措施吸引中国游客，今后还将继续改善旅游服务质量，希望更多的中国游客利用互免签证制度赴白旅游，通过旅游合作加深两国人民之间的相互了解与友谊。（记者魏忠杰 李佳）

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)