韩朝如期举行铁路及公路连接工程动工仪式

据韩国统一部26日确认，韩国和朝鲜当天上午10时（北京时间9时）左右在位于朝鲜开城市的板门站举行京义线和东海线铁路及公路连接工程动工仪式。

据韩国统一部稍早时候发布的消息，动工仪式包括韩朝代表致辞、签名仪式、轨道对接、揭牌仪式、合影留念等环节。包括韩国统一部长官赵明均、韩国国土交通部长官金贤美、朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权在内的韩朝各约100名官员和相关人士出席仪式。

当天早6时45分许，参加动工仪式的韩方代表团成员乘特别列车从首尔站出发，于当地时间9时许抵达开城市板门站。

韩国统一部发言人24日表示，这次动工仪式显示出韩朝为铁路和公路连接及现代化升级事业积极合作的意愿，具有重要意义。仪式结束后，韩国政府将进一步进行精密考察和设计、制定工程计划等，但工程实施会视半岛无核化进展和国际社会涉朝制裁情况推进。

京义线建于20世纪初，南起韩国首尔，北至朝鲜新义州。东海线建于20世纪30年代，主要连接朝鲜半岛东部沿海各城市。朝鲜战争爆发后，韩朝铁路交通中断。双方2000年7月和2002年4月分别就重新连接这两条铁路线达成协议，并于2002年9月启动连接工程。2007年5月，京义线和东海线铁路开始试运行。但此后，随着韩朝关系恶化，双方之间的铁路交通再度中断。

今年4月，韩朝签署《板门店宣言》，其中就对接并升级改造跨境铁路与公路达成一致。韩朝今年8月对连接首尔与新义州的京义线公路进行了联合考察，11月30日至12月17日对朝鲜半岛东西部跨境铁路朝方路段进行联合考察。（记者陆睿 耿学鹏）

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