日本退出国际捕鲸委员会 日媒：此举将受国际指责

据日本共同社报道，26日，日本政府正式宣布，退出管理鲸类资源的国际捕鲸委员会(IWC)，力争时隔约30年重启商业捕鲸。共同社称，二战后，日本几乎没有退出国际组织的先例，此举实属罕见，将受到国际社会对日本轻视规则的指责。

根据设立国际捕鲸委员会的公约规定，若在2019年1月1日前通知退出，则将于2019年6月30日生效。退出日起即可重启商业捕鲸。在此之前，日本政府已于25日在内阁会议上批准退出。

据日本共同社报道，这是日本对过去重视国际协调的战略做出的重大转变。目前，来自传统捕鲸地区的执政党议员等要求退出的呼声高涨，政府在此背景下做出决断。今后拟在日本近海及日本的专属经济区(EEZ)内实施商业捕鲸。

9月，在巴西召开的国际捕鲸委员会大会上，日本重启商业捕鲸的提案遭到否决，日方认为应退出国际捕鲸委员会以打开局面。另一方面，以加入国际捕鲸委员会为条件的南极海域科研捕鲸，将无法进行。退出后，日本不打算在南极海域实施商业捕鲸。

据日本缔结的《联合国海洋法公约》规定，鲸鱼管理要“通过国际机构开展活动”。因此，日本将以观察员身份参加国际捕鲸委员会科学委员会等作为应对。

国际捕鲸委员会于1982年决定暂停商业捕鲸。日本在1988年停止商业捕鲸，之后为了收集科学数据以重启商业捕鲸，持续在南极海域及西北太平洋开展科研捕鲸。

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