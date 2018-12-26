日本宣布退出国际捕鲸委员会 明年7月恢复商业捕鲸

据外媒报道，日本内阁官房长官菅义伟26日称，日本将退出国际捕鲸委员会(IWC)，并将在2019年7月恢复商业捕鲸。
在今年9月召开的国际捕鲸委员会大会上，日本提出解除对部分鲸种的商业捕捞禁令，该提案遭到否决。对于这一结果，日本政府官员表示“遗憾”，并暗示日本可能退出国际捕鲸委员会。
报道称，如果日本退出国际捕鲸委员会，预计将能重启商业捕鲸，但将无法进行以加入国际捕鲸委员会为条件的南极海域科研捕鲸。
国际捕鲸委员会1986年通过《全球禁止捕鲸公约》，禁止商业捕鲸，但允许捕鲸用于科学研究。日本1988年停止商业捕鲸，之后以科研的名义持续在南极海域及西北太平洋捕鲸。
联合国海牙国际法院2014年3月裁定日本在南极的定期捕鲸活动并非出于“科研目的”，应当停止。此后，日本暂停2014年底至2015年初的捕鲸活动，但又在2015年末重启。
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