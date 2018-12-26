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“暖心故事”实为骗局 美众筹网站退回全部捐款

2018年12月26日10:26  来源：中国新闻网
 

　　据美国《世界日报》报道，集资募款网站GoFundMe表示，美国费城游民老兵博比特和新泽西州一对男女合谋欺诈，通过该网站获得善心人士捐助的40万余美元，已悉数退还。

　　资料图：筹款网站已经募集了超过40万美元。 图片来源：筹款网站GoFundMe截图

　　该网站发言人25日表示：“捐款给此对象的所有捐款人，都已收到全额退款。”他指出，该组织毫无保留地与执法当局合作。

　　新州柏林顿郡检察官在诉状中指出，老兵博比特伙同28岁的凯特 麦克卢及其39岁男友达米科，捏造暖心故事，声称博比特发现麦克卢车子汽油用完，拿出身上仅有的20美元给对方。

　　有关当局说，他们把获得的40万美元捐款拿来挥霍，采买奢侈品和混迹赌场。

　　网站发言人称，他们骗来乱花的金额，虽然仅占该网站捐款的0.1%不到，但这种行为不容姑息，而且他们理当承担后果。他说：“我们对欺诈行为秉持零容忍政策，若有诈骗情况，捐款人可获得退款，我们会与执法当局配合，取回所有款项。”

　　麦克卢透过律师表示，达米科骗了她，但达米科的律师否认这项指控。检方公布，在此募款网页建立后，发自麦克卢的简讯中，其中一则，麦克卢告诉一名友人，“馈赠汽油钱的情节纯属捏造”。

　　今年夏天，因博比特宣称，他没拿到麦克卢两人募来的捐款，导致检方开始调查此事。博比特稍后并曾控告麦克卢两人。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)
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