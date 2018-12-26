美国政府部分关门何时结束？ 特朗普：有了建墙费再开

美国政府部分关门的局面并没有接近结束的迹象，总统特朗普周二(25日)表示，关门状态将会继续下去，直到他的建墙资金要求得到满足。

据新加坡《联合早报》26日援引美媒报道称，特朗普在白宫椭圆形办公室说：“我无法告诉你们政府什么时候开门。我可以告诉你们的是，政府不会开门，直到我们有了一道墙、一道围栏，——不管你们怎么叫它。”

据报道，特朗普周一称，民主党“必须结束”对峙。国会民主党领袖则指责特朗普“让国家陷入混乱”。双方在圣诞节前彼此对攻。圣诞节是联邦政府由于国会与特朗普在开支法案上无法达成一致而陷入部分关闭的第四天。

在政府部分关门期间，处理国家安全和公共安全的政府机构维持办公，其他部门则被关闭，80万联邦员工被休无薪假。那些被视为作用关键的雇员则继续上班，但在政府关门结束前拿不到工资。

据报道，特朗普要求拨款50亿美元(约344亿人民币)，在美国和墨西哥边界筑墙。民主党人则提议出资13亿美元，用于其他边境安全措施。由于与国会的预算僵局，特朗普取消了前往佛罗里达的海湖庄园过圣诞节的计划，留守白宫。

他周一在推特上说：“我独自一人(可怜的我)在白宫等待民主党人回来，就急需的边界安全达成协议。在某一点上，不想达成协议的民主党人给我们国家造成的损失，将超过我们现在都在谈论的边界墙的费用。疯了。”

据报道，按照代理白宫办公厅主任马尔瓦尼的说法，政府至少到星期四还会保持部分关闭状态，甚至进入2019年之后，这种状态可能还会持续。

(责编：张进 (实习生)、杨牧)