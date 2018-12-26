日航乘务员被证实在飞机上饮酒 公司安全意识再遭疑

据日本共同社报道，25日，日本航空公司发布调查结果称，12月17日，成田机场飞往美夏威夷火奴鲁鲁的786次航班上，46岁女性客舱乘务员被检出了酒精。日航21日才因为飞行员饮酒丑闻等，收到了国土交通省的业务整改命令。报道称，其安全意识或再次受到质疑。

据调查结果显示，该乘务员在执飞前检查时未发现问题，但在机内被乘务员同事指出有酒气。检测结果为，每升呼气中酒精含量为0.15毫克。调查称，“有可能是在向乘客供餐时，在厕所内喝了酒”。此前，虽然该乘务员一直否认，但从乘务员同事看到她频繁出入厕所，以及在垃圾箱里发现了1个170毫升装香槟的空瓶等，得出了该人曾饮酒的结论。

据悉，香槟瓶原本在烹饪空间，没有提供给乘客，但却发现比装载的少了1瓶。9名乘务员同事中3人表示觉得有酒气。虽然该女性乘务员称，被测出酒精是因为用了漱口水，但在再现当天餐饮等的实验中，未检出酒精。

日航将探讨对女性客舱乘务员的惩戒处分。关于明年1月份的报酬，社长赤坂祐二和执行董事客舱总部长安部映里，将分别主动归还20%和10%。客舱安全推进部长井上雄一朗在记者会上道歉说：“已在全公司开展意识启蒙活动，但尚未深入人心。”他表示，今后将在机内和抵达时对客舱乘务员实施酒精抽检。

报道称，调查还发现，被曝饮酒的女性乘务员去年11月，也在火奴鲁鲁飞往成田机场的航班上，被同事指出疑似喝了酒，但她在上司询问时予以否认，仅受到了口头提醒。

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