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特朗普再批美联储升息太快 同时称对财长有信心

2018年12月26日09:41  来源：中国新闻网
 

　　据“中央社”报道，25日，美国总统特朗普再度批评美联储升息脚步太快，不过同时，他也表示对财政部长姆努钦有信心。

　　特朗普通过视频会议对驻扎海外美军发表圣诞节谈话后，在白宫椭圆形办公室表示，美国企业是“全世界最棒的”，现在是投资人买进这些公司股票的“大好良机”。

　　被媒体问到是否对姆努钦有信心时，特朗普回答说：“是的，有信心。(姆努钦是)非常有才干的家伙，非常聪明的人。”

　　由于联邦政府部分停摆给投资市场带来了不良影响，美股24日在开盘以后继续走低。尽管财政姆努钦此前已经给美国六大银行高管通话，希望稳定市场情绪，但再加上白宫对联储会的不满，这场会议未能安抚投资人，反让市场动荡。

　　特朗普25日对美国企业赞誉有加，他称：“我对我国企业有很大的信心。我们的企业是全世界最棒的，他们真的表现很好，缔造许多纪录数字，所以我认为，现在是买进的大好良机。”

　　同时，特朗普再度批评美联储：“他们升息脚步太快，因为他们以为经济非常好。但我认为他们很快就会知道。”

　　特朗普此前曾称：“我国经济面临的唯一问题，就是美联储。”

(责编：赵芮(实习生)、杨牧)
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