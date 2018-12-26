韩称韩代表团乘火车赴朝 参加铁路对接项目开工仪式

据韩联社报道，当地时间26日清晨，韩国统一部长官赵明均、国土交通部长官金贤美等100余名韩方人士，乘坐新村号列车从首尔火车站出发，前往朝鲜开城板门站，出席韩朝铁路公路对接和升级改造项目开工仪式。
据韩统一部介绍，列车于当地时间上午8点34分越过军事分界线。乘坐这趟特别列车的人士手持“首尔-板门”往返车票，车票上写有“票价1.4万韩元”(约合人民币84元)，和“感谢见证韩朝铁路和公路对接和升级改造项目的历史性瞬间”的字句。
围绕开工仪式后韩朝铁路对接和升级改造计划，金贤美表示，还需要进行联合考察和实地考察等，正式启动建设前要做的事情非常多。
除赵明均、金贤美之外，国会副议长朱昇镕、执政党共同民主党党首李海瓒以及正未来党、民主和平党、正义党等在野三党的人士也一同赴朝，最大在野党自由韩国党人士则没有出席。
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