利比亚外交部遭袭至少3人死亡 极端组织宣称负责

据外媒报道，位于利比亚首都的黎波里的利民族团结政府外交部25日遭到袭击，造成至少3人死亡。极端组织“伊斯兰国”宣布制造了这起袭击。

据报道，根据“伊斯兰国”在社交网站上公布的声明，该组织的成员携带自杀式炸弹腰带和武器，袭击了位于利比亚首都的黎波里的利民族团结政府外交部。

根据此前报道，25日上午，一辆停在外交部办公楼附近的汽车发生爆炸，一伙身份不明的武装分子随后冲进外交部办公楼，并与安全人员激烈交火，办公楼里也发生爆炸。

武装分子最终被安全人员击退。利比亚卫生部称，袭击造成至少3人死亡，另有21人受伤。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡，目前两大势力割据对峙，许多地区处于无政府状态。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制着西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制着东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

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