新华社北京12月25日电 述评：中国改革开放宣言的世界回响

新华社记者

改革开放40年，深刻改变了中国，深刻影响了世界。这段中国人民创造人类发展史奇迹的伟大历程，也必将载入世界史册。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在庆祝改革开放40周年大会上发表重要讲话，面向世界发出新时代改革开放的郑重宣言。

连日来，国际社会热议讲话，世界从中读到了中国坚持改革开放道路的坚定决心，读到了中国进一步开放合作的满满诚意，读到了对发展道路选择的有益启示。

道路决定命运

方向决定前途，道路决定命运。走对路，才有出路；路走得对不对，实践是最好的裁判、最硬的标准。

40年来，中国经济增长之快、延续时间之长，民生水平提升之大，前所未有；40年来，从生产力到生产关系、从经济基础到上层建筑，现代国家治理体系建设全方位推进……“没有其他任何一种道路比改革开放更能让中国走向现代化。”西班牙中国政策观察中心主任胡里奥·里奥斯在研读习近平讲话后发出感叹。

“这的确是一段波澜壮阔的过程，改革开放之路极大改变了中国面貌。”泰国前副总理披尼·扎禄颂巴赞叹道。

唯有志不改，道不变，中国才能牢牢掌握自己的命运。习近平在讲话中强调，必须坚持走中国特色社会主义道路，不断坚持和发展中国特色社会主义。

这是一条思想解放之路。

实践发展永无止境，解放思想永无止境。只有解放思想，才有敢想敢干的智慧勇气，才能激发人民群众的创造伟力。里奥斯认为，“是解放思想，让中国特色社会主义建设向前发展，与时俱进，让中国特色社会主义理论体系不断完善，中国和中国共产党才能对不断变化的时代始终做出正确回应。”

这是一条顺应民心之路。

为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，为人类谋大同，是中国共产党人的初心和使命，也是改革开放的初心和使命。“中国共产党初心不改，正是以人民为中心的执政理念，让中国共产党开启改革开放并带领人民走向富裕。”尼日利亚阿布贾大学政治学副教授谢利夫·易卜拉辛如是说。

这是一条自我革新之路。

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。“中国改革开放的成功得益于一个坚强、睿智、不断自我革新的领导层，他们充分了解国情和人民需求，始终坚持以经济建设为中心。”从习近平讲话中，阿塞拜疆国家科学院东方研究所拉菲克·阿巴索夫教授得出这样的结论。

这是一条拥抱世界之路。

开放带来进步，封闭必然落后，是改革开放40年带给世人的重要启示。“习近平主席传递的开放决心无比重要，他告诉世界，伟大的改革开放还要继续下去，这是推动全球进步的重要决定。”英国剑桥大学教授艾伦·巴雷尔这样认为。

开放带来进步

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。

40年来，中国从封闭半封闭走到全方位开放，在积极推进经济全球化进程中成长为全球第二大经济体。中国积极推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革，旗帜鲜明反对霸权主义和强权政治，为世界和平与发展不断贡献中国智慧、中国方案、中国力量，日益走近世界舞台中央。

中国发展受益于世界，又以自身发展推动世界和平与发展，改革开放正是中国和世界共同发展进步的非凡历程。

这是一段建设世界和平的非凡历程。

历史证明，中国的发展是和平力量的发展。印度中国研究所前所长莫汉蒂说，习近平主席讲话体现了中国在发展经济的同时，始终保持对国际社会的责任感，担当起促进全球和平与发展的使命。德国联邦议院德国-中国小组副主席罗比·施伦德指出，全球化的停滞和不平衡发展带来冲突甚至战争的威胁。中国这个拥有强大经济实力的开拓者，正在为建立和平的地球村作出自己的贡献。

这是一段推动全球发展的非凡历程。

从引进来到走出去，从加入世贸组织到共建“一带一路”，中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。拉菲克表示，中国经济的发展在世界上不仅起到火车头作用，而且还是世界经济的重要稳定器。在应对国际金融危机过程中，中国发挥了独特作用。共同社客座评论委员冈田充说，改革开放不仅使中国获得飞跃性发展，也使亚洲成为世界的增长中心。

这是一段维护国际秩序的非凡历程。

在当前贸易保护主义和单边主义不断抬头的背景下，中国支持开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制，促进贸易投资自由化便利化，并积极参与全球治理体系改革和建设。德国联邦议院国防委员会委员格罗尔德·奥滕认为，从支持以联合国为核心的战后国际体系到强调二十国集团等多边平台作用，中国深度融入国际体系并成为国际安全发展的稳定器。

“前进道路上，我们必须高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。”改革开放40年的历史节点上，习近平在讲话中庄重宣示。

思想启迪未来

在新时代改革开放的重要宣示中，习近平多次提及“人类”“世界”“发展”。这是中国把坚持改革开放与促进世界进步紧密相连的印证。

中国改革开放40年，是独立自强、勤政善治、稳定发展的生动范例，为世界各国破解道路选择之惑、理论探索之困、国家发展之难，消除和平、发展和治理赤字提供了崭新启示。

从这次重要宣示中，世界收获了国家自主选择发展道路的宝贵经验。

中国人民的成功实践昭示世人，通向现代化的道路不止一条，只要找准正确方向、驰而不息，条条大路通罗马。40年的实践充分证明，中国发展为广大发展中国家走向现代化提供了成功经验、展现了光明前景。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，中国为非洲提供了榜样，非洲可以对照寻找适合自己的发展道路。肯尼亚内罗毕大学国际经济学学者盖里雄·伊基亚拉说，改革开放提供了一种消除贫困、实现经济转型的借鉴模式。

从这次重要宣示中，世界读到了中国开放包容理念的丰富内涵。

意大利中国基金会商业研究中心高级研究员菲利波·法苏洛说，改革开放的发展模式以及中国与伙伴国家的互利合作，给世界其他国家树立了榜样。西班牙《对外政策》刊文说，当前世界背景下，理解中国走过的路，有助于政治家们决定下一步怎么走。

从这次重要宣示中，世界看到了中国顺应历史潮流、与时代同行的大方向。

俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基在俄《独立报》撰文说，中国改革开放是全世界范围内规模最大的试验。“它显然已经成功，中国人民将跨越历史长河，向着梦想前进。”

40年栉风沐雨，40年砥砺奋进。新时代，中国改革开放的宣言正在激发广泛而深远的世界回响。（参与记者：范伟国、杨舟、郭求达、郭骏、杨臻、李铭、李洁、孙晓玲、赵旭、任珂）

(责编：岳弘彬、曹昆)