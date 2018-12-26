美政府陷关门危机引担忧 美经济衰退或提前发生？

美政府陷“关门”危机引担忧 美国经济衰退可能提前发生？

还有比这更糟糕的圣诞节吗？正遭遇“关门危机”的美国政府又遭受新的打击。24日，也就是西方圣诞节前一天，美国股市大跌，三大股指均大跌2%以上，创下美股史上最惨的平安夜表现。至此，美国三大股指中有两个较今年高点跌去20%以上，技术上进入熊市。今年早些时候，美国股市一度是总统特朗普引以为傲的政绩，但现在却似乎成了一个累赘。

资料图：美国总统特朗普。

前几天，美国商务部公布了第三季度的经济增长率，经济增速为3.4%，放缓幅度略高于预期。而分析人士担忧，随着各种不确定性加剧，美国经济放缓速度或将加快。路透社称，特朗普政府1.5万亿美元的减税计划推动了经济增长，但由于贸易逆差扩大、企业设备支出疲软以及房地产市场疲软，美国经济在第四季度似乎正进一步放缓。随着财政刺激政策逐渐消退，贸易战的影响逐渐显现，加之美元走强削弱了制造业，预计增长放缓将延续到2019年。

《纽约时报》25日称，2019年最大的隐忧倒不是经济衰退，真正令人担心的是政策动荡，小的冲击也可能引发更广泛的信心危机。

白宫前不远处，特朗普曾亲自出席点亮仪式的国家圣诞树一度熄灯，后在慈善基金会的帮助下才重新亮起。法新社24日称，国家圣诞树的命运成了美国政府功能失调的一个凄凉象征，它的管理方——国家公园管理局是因拨款问题而“关门”的政府机构之一。

25日，80万联邦雇员受影响的美国政府部分“关门”进入第四天。由于议员都因圣诞放假回家，僵局破解依然没有任何进展。根据白宫办公厅代理主任马尔瓦尼的说法，“关门”很可能会拖到2019年。美国有线电视新闻网称，一名政府高官透露，国家安全决策现在“基本上已经停止运作”。

《华盛顿邮报》称，政府“关门”表明这样一个事实：我们根本没有以有序、明智的方式制定政策。曾在克林顿任内担任白宫管理与预算办公室主任的里夫林说：“这增加了不确定性，最大的影响是对接下来会发生什么的担忧。”经济分析师戴安·斯旺克称，政府关门是“骆驼背上的又一根稻草——稻草正在越积越多”。她说，她已经担心2019年底或2020年初的经济衰退，“这种事情可能会让衰退提前发生”。（记者 李勇 李珍 青木 魏辉 王伟）

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)