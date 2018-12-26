印尼海啸致429人死 缺乏洁净食物和药物或致卫生危机

综合报道，印度尼西亚西部巽他海峡当地时间22日晚发生海啸，目前已造成至少429人死亡，另有至少128人失踪。由于当局警告或再发生海啸，超5000名居民未敢回家，继续留在高地避难。

印尼政府组织ACT-Fast Action Response医生阿利明称，不少栖身庇护中心的儿童，出现发烧和头痛等病症，并缺乏洁净食水及药物，或爆发卫生危机。

印度尼西亚气象部门称，“喀拉喀托之子”火山西南面山坡22日崩塌，山崩范围约64公顷，相当于90个标准足球场大小。

海水上升，误传海啸再次来袭

在海啸重灾区万丹省一座村庄，有村民25日发现海水水位上升，以为再次发生海啸。消息传开后，数百名惊慌失措的居民急忙逃离，有人不断呼喊“走到山上”，警员和搜救人员亦协助居民撤离。许多人一边啜泣，一边紧抱着小孩。

当海水升高时，距离海滩数百米的一个十字路口，居民们爬上卡车后车斗、摩托车或奔跑，以逃往高处。他们大喊：“往高处跑，有海啸！”

但之后，当地清真寺发布广播安抚混乱场面，宣布水位升高只是定期涨潮，而非22日的致命大海啸重演，证实虚惊一场。

灾区沿途所见几乎所有商店、餐馆、加油站皆关门歇业不同，24日下午大部分商店、加油站、一部分餐馆已恢复营业，专事游客业务的海边度假村、购物商店和餐馆仍关门歇业。

志愿者庇护中心建厨房

近日，印尼军人、政府人员及志愿者继续在灾区搜索及清理瓦砾，每当发现遇难者尸体，便用尸袋装起暂放于一个沙滩，让家属认尸。当局加紧运送救援物资到灾区，并派船送物资到巽他海峡多个岛屿，协助当地居民。

一个志愿组织的负责人萨利姆指出，他们正集中为庇护中心兴建公共厨房，并分发帐篷等物资到有需要的地区，但自来水供应仍然中断，救灾队伍亦无法接触于高地避难的灾民。

据悉，印度尼西亚著名摇滚乐队“Seventeen”于海啸发生时，正于岸边举行音乐会，乐队仅余主音Riefian生还，Riefian的妻子、印度尼西亚演员萨阿拉亦不幸遇难。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)