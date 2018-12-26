特朗普重申建设边境墙要求 美政府关门僵局难解

综合报道，美国联邦政府关门在圣诞节进入了第4天，总统特朗普25日在致电军队致以节日祝福后，再次强调了他对于建设边境墙的要求。

据报道，特朗普在同军队通电话后向记者表示，国会必须批准边境墙资金，否则政府将继续关门。“我无法告诉你政府什么时候重新开门。”特朗普说，“我可以告诉你，政府不会开门。除非我们有一堵墙、围栏，不管他们想叫它什么，我愿意按照他们的意愿随便称呼它。”

政府“关门”僵局或不能迅速解决

据报道，特朗普强调，即使数千名联邦雇员因政府关闭而停工，他也想要边境墙。“这些雇员中的许多人都对我说，保持沟通，坚持住直到获得建墙资金。这些联邦工作人员想要隔离墙。”总统说。

特朗普还再次提及他已经批准建设115英里边境障碍的项目。他于平安夜在社交网站“推特”中曾提及这个项目，但没有做出具体解释。白宫方面也没有给出这一计划的具体细节。特朗普25日表示，他将在1月份前往查看这一段新墙。“它将建成，希望能很快建成。”他说，“我将在1月底前往那里，见证施工开始，这是一大步。”

据报道，总统的这些评论表明，当国会在圣诞节后重返会议时，预算开支的僵局或不能迅速得到解决。特朗普25日还抨击民主党人是虚伪，称他们反对边境墙，就像他们批评自己因为前FBI局长科米处理希拉里邮件调查而解雇后者一样。

“每个人都讨厌科米。他们认为他做得很糟糕。民主党人讨厌他，他们要求科米辞职……直到我解雇他。”特朗普说，“在我们国家发生的事情是个耻辱。但除此之外，我祝大家圣诞快乐！”

当地时间12月23日，受政府“关门”影响，位于白宫前的国家圣诞树区域因“政府拨款缺失”关闭。中新社记者 沙晗汀 摄

“关门”风波一度致美国国家圣诞树熄灯

摆放于白宫门前的国家圣诞树，每年圣诞点亮灯饰，吸引不少游人参观，成为圣诞期间华盛顿的地标。然而，负责管理圣诞树的国家公园管理局，今年受联邦政府局部停摆影响，被迫停运，无法及时抢修灯饰，圣诞树在周末“熄灯”，其后获慈善机构出资才得以修复，重新亮灯。

早前，有人违法爬上国家圣诞树，造成损毁，国家公园管理局因受停运影响，未能及时抢修，令不少游人大感扫兴。受停运影响，许多国家公园被迫关闭，即使仍然开放的公园，内里包括访客中心等多项设施亦暂停运作。

特朗普与民主党未能就边境围墙达成共识，令华府在圣诞期间局部停摆，约80万公务员受影响，需放无薪假或不获支薪下继续工作。国会将再就拨款辩论，期望尽快结束停摆，但白宫预算局局长马尔瓦尼表示，相信停摆会维持至下月初新一届国会会期。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)