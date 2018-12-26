海滩上能听到雷鸣般的轰响——走进印尼板底兰县海啸重灾区

印度尼西亚西部巽他海峡22日晚发生的海啸已造成400多人死亡。25日，记者在受灾最严重的板底兰县的丹戎勒松海滩上，听到一阵阵雷鸣般的轰响传来。当地人说，那是喀拉喀托火山发出的声音。

印尼抗灾署说，截至当地时间25日13时，海啸共造成429人死亡、1485人受伤、154人失踪，另有1.6万人撤离。在受灾最严重的万丹省板底兰县，有290人死亡、1143人受伤、77人失踪。

在板底兰县知名旅游度假地卡里塔海滩、丹戎勒松海滩和设在拉布安的临时安置所，记者看到搜救工作仍在进行，工作人员在清理受灾现场，安置所里的灾民在等待灾情缓解。

卡里塔海滩上的斯蒂芬妮度假村里，随处可见断裂的金属网片和碎石、木板，一些未倒塌的房屋瓦片被掀去大半，露出下面的金属架构，不少车辆被毁。

印尼当前处于雨季，25日连续出现暴雨。工作人员开着挖掘机冒雨在斯蒂芬妮度假村清理废墟。

丹戎勒松海滩的情况更为严重。这是印尼计划打造的10个“新巴厘岛”之一，有规模庞大的度假村。22日晚，一个名为“十七”的乐队在海滩上表演时，海啸突然从舞台背后袭来，乐队多名成员丧生。

海滩上到处是从海里卷上来的珊瑚石和水草，度假村的地面也散布着珊瑚石。在度假村的一座房屋里，一辆黑色轿车被海浪冲得卡在一辆白色轿车下面，两车都已严重变形。不少房屋的门窗也出现变形，家具四散凌乱，地上有一层湿沙土。工作人员正在勘查清理现场。

除了度假村，板底兰县沿海地区也有不少民房在海啸中被毁，一些居民在废墟中翻找自己家中残留下来的物品。

家园被毁，灾民只能投靠亲友或前往临时安置所。在板底兰县拉布安一个由运动场改造成的临时安置所，有灾民对记者说，他们在等待政府通知灾情缓解以便回家。

今年80多岁的阿托克住在板底兰县一处海滩附近，目前他和家人暂住在临时安置所。阿托克在这场海啸中失去了长子。他告诉记者：“我不会让妻子和孙子、孙女们冒险回家，等政府宣布海啸风险解除我们再回去。”

26岁的阿拉瓦娜抱着孩子告诉记者，经常有工作人员来安置所通报救灾情况和火山活动。目前她家里的水还没完全退却，“我现在最需要的是牛奶和尿布”。

有志愿者在为灾民做饭，墙上张贴着菜单，生活垃圾也被分类归置，孩子们在运动场周围跑来跑去。

印尼气象、气候和地球物理局局长卡尔纳瓦蒂24日证实，本次海啸由巽他海峡中的喀拉喀托火山喷发而间接引发。在25日晚的一场新闻发布会上，她说，火山活动、极端天气以及巽他海峡的大浪可能会导致火山山体再次滑坡并引发海啸，民众应与海岸保持至少500米至1公里的距离。（记者杨舟 阿布·哈尼法）

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