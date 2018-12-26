“为塞中人民友谊架起新桥梁”

忙碌作业的起重机，进进出出的渣土车，干劲十足的建筑工人……日前，本报记者前往塞尔维亚首都贝尔格莱德，探访了贝尔格莱德中国文化中心建筑工地。站在大楼正前方，规划8层的建筑主体如今已经完成了5层的建设，规模初现。从设计图可以发现，建成后的大楼线条流畅、精致大气，如同一幅独具中国风韵的山水画。

贝尔格莱德中国文化中心建设项目于2017年7月正式开工，由山东高速集团承建。中国驻塞尔维亚大使李满长表示，中国文化中心建成后将成为西巴尔干地区首个中国文化中心，为塞尔维亚及周边国家民众深入了解中国文化提供重要平台。

“中国文化中心的建设将促进塞中文化深入交流、增进两国人民友谊，为两国搭建互联互通的重要平台。希望未来双方借此能够书写更多精彩的塞中友好故事。”塞尔维亚文化与媒体部部长弗拉丹·武科萨夫列维奇表示。

塞尔维亚财政部部长、贝尔格莱德前市长西尼沙·马利表示，“中国文化中心将为塞中人民友谊架起新桥梁，为两国人文交流合作搭建更加广阔的舞台。”

中国文化中心附近一家餐厅的老板告诉记者：“看着中国文化中心拔地而起，我的内心非常激动。这里将是了解中国的窗口，期待它能够早日建成！”

“塞尔维亚与中国相距虽远，但两国民众的心很近。”在贝尔格莱德，记者见到了说着一口流利中文的塞尔维亚姑娘苏达·塔尼亚，她曾在中国国际广播电台工作，如今以山东高速集团员工的身份参与中国文化中心的建设。“中国文化中心建成之后，不仅会有中国展厅，还有中国厨房、中国戏台、中国教室等一系列内容丰富的主题场馆，让塞尔维亚人零距离感知中国。”苏达·塔尼亚说。

“近年来，塞中两国在人文交流方面的合作不断加强，塞尔维亚民众对中国和中国文化的兴趣也变得日益浓厚。”弗拉丹·武科萨夫列维奇说，“不久前，我到访了中国山东，中国悠久的历史文化有太多值得与世界分享。相信中国文化中心将为塞中两国民心相通架起一座互通共融的桥梁。”

“博大精深的中国文化充满着魅力，令我着迷。”贝尔格莱德大学生泽蒙季奇说，“我正在努力学习中文，希望更深入地认识和了解中国，相信中国文化中心将给我提供重要帮助。”

（本报贝尔格莱德电）

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 21 版）

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