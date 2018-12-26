美军撤出叙利亚牵动地区格局（国际视点）

12月24日，在叙利亚大马士革以北的叙黎边境附近，难民从黎巴嫩返回叙利亚。当天，超过1000名叙利亚难民从黎巴嫩启程返回叙利亚。

新华社发

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美国总统特朗普和土耳其总统埃尔多安12月23日通电话，双方同意美国撤军期间在叙利亚问题上加强协调。另据美国媒体当天报道，即将离职的美国国防部长马蒂斯已签署美国从叙利亚撤军的执行令。有分析指出，美国撤军对于叙利亚境内反恐局势、库尔德武装的命运、叙和平进程等都将带来影响。

引发美国国内分歧

美国白宫日前宣布，随着在叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”的战事取得成果，美国已开始撤回驻叙美军。据报道，鉴于针对“伊斯兰国”的军事行动大体上取得胜利，美国政府考虑从叙利亚撤回全部约2000名军人。

白宫发言人桑德斯表示，撤军的决定标志着美国在叙利亚的行动进入一个新的阶段，并不意味着打击“伊斯兰国”国际联盟的终结，也不意味着打击行动的结束。美国和盟国仍将随时根据需要采取行动捍卫美国的利益。

美国在叙利亚的军事行动已经持续7年多，此次撤军将是美国政府在叙利亚问题上态度的重要转变。据美国媒体报道，从奥巴马政府时期开始，美国军事介入叙利亚内战的战略目标是协助库尔德武装对抗“伊斯兰国”，同时抗衡伊朗与俄罗斯在叙利亚冲突中的影响力。

因不满特朗普撤军决定，马蒂斯和负责协调打击“伊斯兰国”联合行动的美国总统特使布雷特·麦格克近日先后宣布辞职。

美国将从叙利亚撤军的决定在国会招致更多批评。共和党籍参议员格雷厄姆表示，从叙利亚撤出美军人员是一个巨大的错误，对“伊斯兰国”卷土重来将起到很大的鼓励作用。

各方反应态度不一

据美国媒体报道，美土两国总统本月14日通电话，就叙利亚问题达成共识，这最终促成特朗普下决心从叙撤军。在通话中，特朗普表示美国不想再在叙利亚问题上“撒钱”，而是要把更多的精力放在美国国内问题上。埃尔多安向特朗普确认说，土耳其会继续在叙利亚境内打击极端组织。

23日，特朗普和埃尔多安再次就叙利亚问题通电话。根据土耳其总统府的声明，双方同意在军事、外交及其他领域协调政策，避免叙利亚出现“权力真空”；土方还愿为美方撤军提供任何形式的支持。

舆论分析认为，美国政府决定撤军，一方面是出于尽快从海外战争“泥潭”中抽身的国内政治需要，另一方面是美国可能已与土耳其政府就叙利亚库尔德武装问题达成某种共识，避免与土方在该问题上产生更大分歧。

针对美从叙利亚撤军的决定，俄罗斯总统普京表示，撤军是正确的决定，美国在叙利亚保持军事存在无助于叙利亚问题的政治解决。

伊朗总统鲁哈尼在谈到叙利亚重建及政治进程时表示，应由叙利亚人民来决定叙利亚的未来，伊朗方面始终尊重叙利亚主权和领土完整，未来将继续同叙方合作，维护局势安全与稳定。

美国在打击“伊斯兰国”行动中的三个盟友英国、德国和法国都对特朗普从叙利亚撤军的决定表示担忧。法国和英国承诺将部队留在叙利亚，并警告称战争远未结束，未来仍将致力于消灭这一极端组织。

美国从叙利亚撤军的决定还给以色列和一直与美军保持合作的叙利亚库尔德武装带来不安。以色列总理内塔尼亚胡表示，撤军是美国的决定，而以色列将会保护自身的安全。

地区局势增添变数

库尔德问题牵涉各方利益，美国的撤军决定让库尔德问题成为叙利亚和平进程的焦点。土耳其舆论认为，美国从叙利亚撤军将消除土美关系中最重要的一个障碍，这个包袱的摆脱无疑为处于危机中的土美关系找到了出路。但目前美国国内反对撤军行动的声音强烈，因此特朗普的决定能否真正落实尚待观察。

叙利亚国内政治分析人士阿卜杜·拉希姆对本报记者表示，无论美军是否真的执行撤离计划，其对中东地区尤其是对叙利亚的军事威慑和影响仍将长期存在。

《华盛顿邮报》分析称，叙境内库尔德武装此前接受美国的军事“庇护”，在美军撤离后，库尔德武装面临不确定的未来，或与叙政府谈判并加入叙问题政治进程，或面临土耳其的军事打击。未来一段时间，库尔德武装的命运将给叙和平进程带来变数。

《纽约时报》评论指出，“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克境内仍然存有残余势力，现在还不是结束任务的时候。而对于整个中东局势而言，美国撤军的决定将让美国在寻求外交手段解决叙利亚问题上丧失很大的影响力，从而让美国的利益和美国的伊朗政策遭受冲击。

分析认为，美军事介入给当地留下的烂摊子由谁收拾、撤军后由谁负责填补治理和安全空白等问题，都将持续影响叙利亚各方的后续动作和中东地区的局势发展。

（本报华盛顿、大马士革12月25日电）

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 21 版）

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