伊朗调整预算反击美制裁 鲁哈尼：对美不会屈服

伊朗总统鲁哈尼25日向伊朗议会提交了新一年度国家预算，总额达到4700万亿里亚尔(约合9400亿元人民币)。这是美国重启对伊制裁后，伊朗公布的首份国家预算。鲁哈尼表示，美国针对伊朗的制裁确实对伊朗经济增长及国民生活造成损害，但伊朗政府“不会屈服”。

法新社25日称，鲁哈尼在当天的电视讲话中承认，美国退出伊核协议，并重启对伊制裁，让伊朗面临压力。去年，伊朗经济“遇到一些问题”。虽然伊朗经济正面临挑战，但美国想让伊朗屈服的企图不会成功。鲁哈尼称，根据美国对伊朗采取的“残酷措施”，伊朗将对新一财年的预算进行调整，以最大限度地确保民众的利益得到保障。

据路透社25日报道，鲁哈尼披露的预算案要点显示，伊朗2019年国家预算总额为4700万亿里亚尔。伊朗明年将给国家公务员加薪20%，并拨出140亿美元预算用于民众福利，包括提供低价食品、药品等生活必需品，以保障民众的基本生活。不过新预算案没有明确说明伊朗明年计划出售多少桶石油，在美国总统特朗普宣布退出伊核协议前，伊朗每天出口约250万桶石油，有分析人士称，2019年伊朗的石油出口将锐减。

舆论认为，鲁哈尼政府一直期望能通过伊核协议与西方达成妥协，但特朗普政府的政策转向基本上封死了伊朗的出路，迫使后者更多地走向自给自足的“抵抗经济”。法新社称，自美国退出伊核协议以来，伊朗里亚尔已贬值约一半，国家外汇储备也几乎降为零。在美国的制裁压力面前，伊朗一直试图采取措施摆脱困境，但显然，该国若想改变国家货币不稳，银行业不良贷款率上升，以及对石油产业的依赖度过高的严峻局面，必须做出巨大努力。（卢戈）

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