日明年起大规模接纳外国务工人员

25日，日本政府内阁会议审议批准了接收外国务工人员的最终方案。据相关资料显示，为了扩大接纳外国劳动力的范围，日本政府依据前不久刚在国会通过的《出入境管理及难民认定法》，决定接纳包括护理、建筑等14个行业在内的外国劳动力。

当天的内阁会议通过的最终方案包括新签证资格的“基本方针”，以及写明具体接纳外国务工人员行业种类和人数的“各领域运用方针”，同时明确了引进并接纳外国务工人员的“综合对应策”最终版方案。

方案明确规定，从明年4月起的5年时间里，将最多引进34.5万外国劳动力。据估计，护理行业居首位，预计将达到6万人。然后是餐饮业（5.3万人）和建筑业（4万人）。日本首相安倍晋三在会议上指出：“我们希望定下制度，并尽力创造相应的社会环境，让外国人能够在日本工作、居住。”

在过去，日本长期以来一直拒绝大规模接收外国务工人员或移民。相关调查结果显示，随着日本社会的少子老龄化发展，长期的低出生率，使得日本人口从2010年左右开始下降。整个日本社会劳动力缺口日益扩大，明年日本将有60万人以上的劳动力缺口，而农业人口的平均年龄已经超过60岁。由于劳动力短缺和经济稳步增长，过去几年日本就业机会提升，今年早些时候，失业率跌至1992年以来的最低水平。

此前，日本政府也变相地通过接收“研修生”的制度，引进了一些外国务工人员，但这一制度本身就存在种种问题，“研修生”在日本很难融入社会，甚至还出现了非法居住的情况。面对当前日本各个行业的就业空缺无法填补的现状，日本政府通过修改法律，准备正式接纳外国务工人员，可以说是日本移民政策的一个重大改变。

这项新法律将设立两个新的签证类别：一是为体力劳动者提供5年签证，二是为较高技术蓝领工人提供无限期签证。新签证要求申请者必须具备基本的日语能力。日本政府预计，新开放的外国务工人员将主要来自周边国家，如中国、印尼、越南、泰国、菲律宾、柬埔寨、缅甸、尼泊尔和蒙古等。

日本民调显示，多数日本人有严重的排外思想，主流民意反对接纳移民，仅略多于半数的民众支持接收更多外国工人。对移民的担忧通常集中在外国人是否能融入社会。为了配合接纳外国务工人员，日本政府计划在公共机构、生活基础设施等方面强化多语言化等工作，切实为迎接新增的外国务工人员做好准备。

鉴于劳动力短缺现状日益严重，不仅有越来越多的专家学者呼吁多雇用外国劳工，政府也逐渐意识到，在劳动力短缺的严峻形势面前，不得不打开国门吸纳外国劳动力。

但是在今年的秋季临时国会上，安倍政府为了快速解决接纳外国务工人员的问题，针对《出入境管理及难民认定法》的审议工作仅仅进行了17个小时，并在表决过程中明显采取强势姿态，引发了日本国内民众及在野党的不满。（刘洪亮）

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