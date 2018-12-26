日本政府因捕鲸争议“退群” 日媒：必将遭到国际社会批判

据日本共同社25日报道，由于在捕鲸问题上与反捕鲸国的矛盾加剧，日本政府将于26日宣布退出国际捕鲸委员会(IWC)，以重启商业捕鲸。日媒称，日本自二战以来，几乎没有退出国际组织的先例，此次罕见“退群”或招致批评。

共同社称，按照成员国公约，宣布从明年开始退出IWC的最后期限为下月1日，日本政府将于26日正式宣布退出决定。在今年9月的IWC大会上，日本就曾提出解除部分鲸种商业捕捞禁令的提案，但遭否决。因日本对捕鲸的诉求与反捕鲸国之间形成矛盾，日本官员当时就暗示要退出IWC。退出IWC后，日本将在不受约束的情况下开展商业捕鲸，但无法在南极海域进行 “科研捕鲸”，原因是南极的“科研捕鲸”必须以加入IWC为前提。

《日本经济新闻》称，日本的捕鲸活动“具有文化传统”，在日本国内仍有不少抵制捕鲸禁令的人。日本政府官员表示，将坚持捕鲸并“寻求国际社会的理解”。不过日本国内有观点认为，一些从事捕鲸的组织和公司因捕鲸禁令而陷入困境，所以用保护饮食文化作为借口继续捕鲸。但事实上，如今捕鲸产业几乎已不存在，继续捕捞只是为了满足部分人的怀旧心理。在鲸肉消费量大大减少的情况下，不惜从国际捕鲸委员会退出并继续进行商业捕鲸在商业上无利可图。日本政府的决定必将遭到国际社会的批判。(蓝雅歌 雁初)

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