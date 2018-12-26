张海迪再次当选康复国际主席

在德国柏林近日举行的康复国际会员代表大会上，中国残联主席、现任康复国际主席张海迪高票当选下一届主席，任期为2020年至2024年。

张海迪连任康复国际主席是各国同行对其履职两年来工作的高度认可，更体现了国际社会对中国残疾人事业发展成就的充分肯定。康复国际执委及会员代表纷纷向张海迪表示祝贺。康复国际司库苏珊·帕克女士表示，张海迪担任主席两年来，以务实高效的作风率领康复国际制定新的战略规划，确定重点领域，大力推进一系列改革措施，各会员对康复国际未来发展前景充满信心。

张海迪指出，康复国际作为一个有近百年历史的国际组织，为推动世界康复事务发展发挥了重要作用。它设计的无障碍标识“坐轮椅者”为世界认识和尊重残疾人产生了重要影响，使千千万万残疾人得到帮助。面对未来，康复国际各会员要团结一心，共同迎接新的挑战。康复国际应引领国际残疾人事务发展的最新理念，进一步推动世界康复技术发展和应用。她表示，继续带领康复国际，推动落实联合国《2030年可持续发展议程》和《残疾人权利公约》，为实现世界残疾人的平等、共享、融合作出新的贡献。

康复国际成立于1922年，是一个跨领域、跨残疾类别的国际非政府组织，致力于促进残疾人康复和福利，在全球100多个国家和地区拥有会员组织。张海迪于2014年在波兰华沙首次当选2016至2020年度康复国际主席，2016年10月在英国爱丁堡正式履职。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)