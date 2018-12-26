日本岐阜县再现猪瘟疫情 自卫队出动防范扩散

日本岐阜县政府25日确认，该县再次出现猪瘟疫情。为此，日本中央政府决定出动陆上自卫队协助扑杀猪及填埋等工作，以防疫情扩散。
岐阜县一处养殖场的两头猪当天被确诊感染猪瘟，当地政府决定扑杀超过7500头猪。据日本媒体报道，这是今年9月以来，岐阜县报告的猪瘟疫情中扑杀猪数量最多的一次。
日本中央政府为此专门成立了一个危机控制小组，并出动1600名陆上自卫队队员协助扑杀猪及填埋等工作。事发地周围10公里范围内的3家养殖场也被要求禁止转运其饲养的1800头猪。
岐阜县今年9月首次报告养殖场猪瘟疫情，这是日本时隔26年再度出现猪瘟疫情。此后，岐阜县又多次报告有家猪出现疫情。另外，岐阜县和相邻的爱知县还有数十头野猪被确诊感染猪瘟。
猪瘟是一种急性、接触性猪传染病，以高热、内脏器官严重出血和高死亡率为特征，但对人类没有直接危害。
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