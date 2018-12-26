特朗普连批美联储 美股“平安夜”前暴跌

24日，美股全线下跌，道琼斯指数下跌2.9%、标普500指数下跌2.7%、纳斯达克指数下跌2.2%。历史数据显示，圣诞节前最后一个交易日，美股跌幅还从未超过1%。也就是说，美股迎来史上“最惨淡”的圣诞假期。

路透社等外媒普遍认为，股市大跌至少有部分原因是美国总统特朗普近期频频指责美联储，并传出私下讨论解除现任美联储主席鲍威尔的职务。

【新闻事实】

股市大跌之时，特朗普还不忘在社交媒体上攻击美联储。

特朗普发文指责美联储是“经济的唯一问题”“对市场没感觉”。他把美联储比喻成“力量强大、但无法得分的高尔夫球手”，关键是“没打到点上”。

此前，美国政府多名高官就总统讨论解除美联储主席职务的传闻出面“灭火”。

美国财政部长姆努钦在社交媒体发文称，特朗普明确告诉自己，“我从来没有暗示要炒掉鲍威尔主席，我也不认为自己有权这么做”。不过，姆努钦同时还引用了特朗普另一段话：“我完全不同意美联储的政策。”

白宫办公厅执行主任、行政管理与预算局局长米克·马尔瓦尼则在访谈节目中说，总统和独立的美联储关系紧张“是传统、是美国体系的一部分”，人们对于总统不认可美联储加息“不应该惊讶”。

尽管做出这些表态，市场继续颓势。分析指出，标普500指数距离今年高点已跌19.8%，几近熊市技术指标20%。换言之，美股持续近10年的历史最长牛市要结束了。

【深度分析】

美国总统解除美联储主席的职务？从法律上看，美国法律对此没有明确规定。

美国沃顿商学院教授彼得·康蒂—布朗表示，1913年通过的《联邦储备法》规定总统可因某种原因解除美联储理事职务。由于美联储主席也是理事，可推定总统可解除美联储主席职务，但法律上对此“模糊不清”，也从未有过先例。

从结果看，专门研究美联储的学者普遍认为，如果总统真能解除美联储主席职务，那将是“灾难”，这打破了关于美联储行为的普遍信条，即其政策是要适应经济发展，而不是屈从政治压力。

诺贝尔经济学奖获得者米尔顿·弗里德曼曾提到，美国前总统尼克松曾试图让弗里德曼劝说时任美联储主席阿瑟·伯恩斯增加货币供应量，希望在1972年大选前确保经济发展。弗里德曼以这将引发通货膨胀为由拒绝。

这反映了美联储有必要独立于政府的原因。因为美国政府总是出于短期考虑试图影响货币政策，这有可能会损害国民经济长期利益。

从决策机制上看，美联储主席和其他理事一样，在制定货币政策时行使投票权，最终决定由集体做出。有分析人士表示加息是美联储集体决定，难道特朗普要把所有美联储理事都“炒”掉？

【即时评论】

特朗普希望美联储维持低利率来支持经济增长，视加息为美国经济“拦路虎”，对美股连连下跌感到失望。但美联储有自己的货币政策框架和决策依据，向来独立于总统，独立于政治。

对市场而言，最需要的是政策的可预见性。总统和央行间的政策分歧公开化本身就会加重不安情绪。由于美元地位特殊，美联储货币政策在客观上对全球市场具有重要影响力，因此更需保持政策稳定。

【背景链接】

本月19日，美联储宣布2018年以来第四次加息，符合市场普遍预期。

近期，特朗普针对美联储加息和缩表持续“开炮”，甚至说美联储“疯了”。他告诉媒体，对当初自己提名鲍威尔担任美联储主席的决定不满意。特朗普认为，美联储加息太快、货币政策过紧，不利于美国经济。（记者：宿亮、邓仙来、高攀 ）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)