等不及美军走 叙反对派向曼比季进发准备占地盘

土耳其支持的叙利亚反对派武装“国民军”发言人24日说，这一武装已增加部署在叙利亚北部城市曼比季周围的力量，等待美军从这座战略重镇撤出。

“国民军”发言人优素福·哈穆德告诉路透社记者，几支分队23日向曼比季战线进发，已经初步占据阵地。

哈穆德说，驻扎在曼比季的美军尚未撤离，“国民军”将等美军撤离后再前进。

“国民军”是土耳其支持的叙利亚逊尼派反政府武装，参与了土耳其打击库尔德武装“人民保护部队”的军事行动。路透社报道，这支武装正打算集合叙利亚西北部的逊尼派民兵组织和散兵游勇，壮大自身实力。

曼比季靠近叙土边境，位处幼发拉底河以西，距离土耳其今年3月夺取的叙利亚西北部城市阿夫林大约100公里，由叙利亚库尔德武装控制并且驻有美军。

打下阿夫林后，土方扬言东扩战线，沿着土叙边境一直打到伊拉克，把占据这片狭长区域的库尔德武装赶走。按照土方设想，曼比季是头一个需要拔掉的“钉子”。

土美今年6月达成协议，让库尔德武装撤出曼比季，由土美联合“管理”，直至组建地方政府。土方多次抱怨美方执行协议不力。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安本月12日宣布，土军“数天内”将发起进攻，打击叙利亚幼发拉底河以东的库尔德武装。 “国民军”发言人哈穆德随后说，多达1.5万名武装人员准备帮土军攻打库尔德武装控制区，土军及其支持的叙反对派武装将里应外合，在叙利亚北部、东部和土方边境多条战线协同作战。

美国总统唐纳德·特朗普19日宣布从叙利亚撤军。埃尔多安随后改口，说土方将推迟针对叙利亚库尔德武装的军事行动。

土耳其2016年以来发动两次针对叙利亚库尔德武装的越境军事行动，攻占阿夫林地区和北部其他地区。为避免与美军擦枪走火，土军一直没跨过幼发拉底河。

美军在叙利亚驻有大约2000名士兵，主要分布在叙利亚北部和幼发拉底河以东的库尔德武装控制区。

库尔德武装一直是土美之间一个“摩擦点”。土方把叙利亚库尔德主要武装“人民保护部队”视为恐怖组织。美方则支持“人民保护部队”并提供武器，反对土方对后者动武。

土耳其媒体23日报道，土耳其军队正向土耳其南部与叙利亚接壤的边境地区增派部队。报道说，一部分人员和武器将部署在土叙边界沿线，另一部分将经过边境城镇埃尔贝伊利进入叙利亚境内。埃尔贝伊利距离曼比季45公里。 （王宏彬）（新华社专特稿）

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