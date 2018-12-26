印度首都遇今年最严重雾霾 政府部门上调预警级别

印度首都新德里最近两天空气有害颗粒物指数连连破表，遭遇今年以来最严重雾霾，当地政府部门将预警级别由“严重”上调到“紧急”。

印度政府先前指认一些地区焚烧秸秆的陋习仍未革除，是造成雾霾的主要原因。

【连日雾霾】

印度中央污染控制委员会发布的数字显示，新德里23日直径小于等于2.5微米颗粒物(PM2.5)平均浓度为每立方米450微克，这一数值24日是449微克。

新德里上一轮重雾霾发生在今年6月15日，那天PM2.5指数是447，由沙尘暴所致。

印度中央污染控制委员会官员说，首都这一轮雾霾天气预计将持续到本月26日下午。雾霾长久不散的原因是空气缺乏流动。

包含新德里在内的德里地区，空气污染指数更高，某些区域24日PM2.5指数达到654，能见度为200米。

印度中央污染控制委员会宣布多项应急措施，包括关闭一些重污染区的工厂和建筑工地，要求柴油车不得上路。

【呼吁整治】

环境保护专家认为，印度空气污染状况迟迟得不到改善，需要政府部门协同努力才能有效治理雾霾。

只是，印度联邦政府、新德里市政府和新德里周围邦政府对雾霾状况持不同意见，给问责和整治增添难度。

联邦政府今年10月和11月说，新德里周边的几个邦没有杜绝焚烧秸秆的陋习，使首都空气污染严重。印度中央污染控制委员会发布的数据显示，新德里今年12月的PM2.5平均指数比前两个月更高。

新德里首席部长阿尔温德·凯杰里瓦尔多次在公开场合谈及雾霾状况，呼吁加大整治力度。

世界卫生组织今年5月发布的空气污染数据显示，去年全球空气污染最严重的15座城市中14座是印度城市；其中坎普尔排名第一，新德里排名第六。

英国《柳叶刀·星球健康》杂志本月发表的一份研究报告显示，印度124万人2017年死于空气污染，占死亡总数的12.5%。（王宏彬）（新华社专特稿）

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