移民安置“第三国”？墨西哥政府要求美国澄清

墨西哥政府24日要求美国政府澄清把移民申请者暂时安置在“第三国”的方案，承诺墨方将“善待”以美国为目的地的移民。

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德在例行记者会上说，他将要求美国政府就非墨西哥籍移民安置方案提供“更多信息”。他重申，墨西哥政府不会签署任何使墨西哥成为“安全第三国”的协议。

美国政府20日宣布，将把从美墨边界入境的非墨西哥籍非法移民送回墨西哥，让他们在墨西哥等待移民申请审批结果。墨方当天回应，出于人道主义，将接收一部分非法移民。不少人因而认为墨西哥新政府过早向美方妥协。

许多墨西哥人对如何安置来自中美洲国家的非法移民抱有疑虑，缘由是庇护申请数以千计，审核可能耗时数年。非法移民近几个月进入墨西哥南部，或步行，或搭便车，向北行进至墨西哥北部与美国接壤城镇，导致美墨政府之间因边境安全龃龉不断。

按照墨方的说法，如果墨方同意成为“第三国”，美方将强制要求非法移民抵达墨西哥后就地向美方申请庇护，未获批准前不得入境美国。

埃布拉德说：“今天，只有一种方式能描述那些移民途经我们国家时的体验：那就是恐惧、羞辱、虐待、暴力和凌辱。”他说，墨西哥将“大幅度”改变移民政策，确保墨方对这类大规模人员流动的应对符合人道主义准则。

路透社报道，与美国总统唐纳德·特朗普经常痛批非法移民形成对比，墨西哥政府试图占据道义高地，承诺帮助移民找工作、获得签证。

墨内政部长奥尔加·桑切斯24日在记者会上说，本月初就任的新政府将改变前任政府在南部边境的“压迫和军事化”举措，让大多来自中美洲的移民今后“有序”且“安全”地进入墨西哥。（陈丹）【新华社微特稿】

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