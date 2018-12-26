以色列明年4月提前选举 内塔尼亚胡或连任总理

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡24日宣布，政府已同意解散议会，预期明年4月9日提前举行议会选举。

一些媒体推断，内塔尼亚胡凭借高民意支持率，选举几乎胜券在握，有望成为以色列任期最长的总理。

【时机】

内塔尼亚胡当天在一场利库德集团议员会议上讲话，列举政绩。他说：“我们请求选民给予明确授权，以继续用我们的方式领导以色列。”美联社报道，内塔尼亚胡看似“放松、自信”。

一份代表以色列执政联盟发表的声明说，执政联盟各政党领袖同意明年4月初举行选举。司法部长阿耶莱特·沙凯德说，政府正准备正式解散议会的法案，选举日期为4月9日。

法新社报道，以色列原定明年11月举行议会选举，但外界普遍预期，本届政府不会坚持那么久。

上月，时任国防部长阿维格多·利伯曼不满以色列政府与加沙地带巴勒斯坦武装组织停火，辞职抗议。他的辞职致使执政联盟在议会120个议席中所占席位减至61个，仅依靠一个议席维持多数。此后数周，内塔尼亚胡尽力维持执政联盟。

回答为何没有更早决定提前选举时，内塔尼亚胡告诉利库德集团议员们，当时“我们需要解决一个紧迫的安全问题”，即捣毁数条据称由黎巴嫩真主党武装挖掘的“跨境地道”。

以军方本月初说，发现数条从黎巴嫩延伸至以色列境内的地道，由黎巴嫩真主党挖掘和修建，用以跨境袭击。

此外，按照美联社的说法，一部要求极端正统犹太教徒服从征兵制的法案“似乎最终引发”政府垮台。

极端正统派要求削弱法案条款，遭“拥有未来”党领袖亚伊尔·拉皮德反对。拉皮德以妥协后的法案实际会“奖励”逃脱兵役者为由，宣布撤回对法案的支持。内塔尼亚胡因而与执政联盟其他党派领袖磋商，决定解散议会。

【胜算】

内塔尼亚胡1996年至1999年任以色列总理，2009年起再度出任，连任至今。他明年有望成为以色列任期最长的总理。

外界普遍看好内塔尼亚胡的连任前景，主要原因包括：受高技术推动的经济，处理安全问题、特别是应对伊朗地区影响力的手段以及他与美国总统唐纳德·特朗普建立的紧密联盟。

一名美国白宫高级官员告诉法新社记者，特朗普政府正评估何时公布美国版巴以和平方案，4月9日以色列议会选举是“考虑的因素之一”。

目前看，似乎没有其他潜在竞选对手的受欢迎和权威程度足以挑战内塔尼亚胡。民意调查显示，利库德集团将在新选举后维持议会第一大党地位。

内塔尼亚胡最大的威胁可能来自总检察长阿维哈伊·曼德尔卜利特。这取决于曼德尔卜利特会否听从警方建议，正式起诉内塔尼亚胡涉嫌贪腐。他没有作出最终决定。

内塔尼亚胡面临三项不同调查，涉及以优惠政策和立法换取正面新闻报道以及接受富豪朋友赠礼。内塔尼亚胡否认违法。

一些分析师认为，选民的“重新授权”可能有助于内塔尼亚胡更好应对贪腐调查。以色列法律没有明确规定，现任总理受到刑事犯罪指控时是否必须辞职。内塔尼亚胡先前暗示，他将留任，以对抗任何指控。

不过，财政部长摩西·卡隆24日说，如果总理出席法院听证会后受到起诉，理应辞职。卡隆领导的中右翼政党库拉努党在议会占据10个席位，是执政联盟关键成员。（海洋）（新华社专特稿）

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