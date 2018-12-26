节前“停薪” 美国政府约80万雇员黯淡过圣诞

美国政府与国会就建造“边境墙”预算僵持不下，导致联邦政府部分机构因财政拨款停发而“关门”，殃及大约80万政府雇员。

圣诞节前夕，白宫外的“国家圣诞树”因养护费没有着落而暗淡无光，仰赖捐款才得以点亮。

【“国家圣诞树”难亮】

12月24日是圣诞节前“平安夜”，部分联邦机构“停摆”进入第三天。首都华盛顿的节日气氛比往年冷清不少。

往年这个时候，白宫南侧那棵来自科罗拉多州的巨型圣诞树换上节日装饰，吸引游客驻足。马里兰州居民格雷格·福谢里奥当天带着妻子和幼子前来观赏，却见铁链圈起围栏，挡住入口。

不远处，白宫游客中心及附设公共卫生间关着门，一份手写告示指引游客使用附近的移动卫生间，可后者同样围着铁链。

福谢里奥说：“对带着幼童的家长来说，（没厕所）真挺麻烦。”

他的烦恼可能不止这些。福谢里奥是政府项目承包商，假如“关门”持续至明年1月1日以后，将无法照常在联邦机构办公楼上班。

要结束这一窘境，只有等共和党籍总统唐纳德·特朗普与国会共和、民主两党达成妥协，否则联邦政府雇员和承包商雇员“难过”新年。

特朗普要求国会拨款50亿美元用于沿美国与墨西哥边界建造隔离墙，遭到民主党拒绝，因而拒绝签署不包含“筑墙费”的拨款法案。大约四分之一联邦政府项目因“无米下炊”陷入停顿。

“国家圣诞树”由美国内政部国家公园管理局管理。联邦政府23日通告，“国家圣诞树”将暂停开放，原因是政府停摆、养护费没着落；圣诞树先前受到恶意破坏，没有来得及修复。

24日夜幕降临，圣诞树终于亮灯。这一“圣诞奇迹”不是因为拨款解冻，而是公益团体国家公园基金会的捐款到账。

【政府雇员“钱紧”】

一个代表美国财政部雇员的工会组织24日说，全美各地联邦政府机构雇员普遍打算节俭过节，改变与家人外出度假的计划。

全国财政部雇员工会的托尼·里尔登在一份声明中说：“或许有人以为部分政府机构在周末节假日关门没有什么损失，那些人得再想想，他们在各地联邦政府机构工作的朋友和邻居已经显现财务紧张的迹象。”

12月25日圣诞节来临前，多处国家公园或历史文化遗址已经闭门谢客，或以关闭部分设施、削减值守人员等方式减少支出。

生活在田纳西州一座山林小镇的泰勒·富奇向美联社记者抱怨，“政府关门”严重影响她的家庭收入。

她有两个年幼女儿，丈夫是野生动物学家，在大雾山国家公园研究黑熊，工资是全家唯一收入来源。进入新年，他家必须支付一笔800美元的地租，另外还有房屋贷款、汽车保险和其他日常支出。“我们开始凑集一些东西，以备在网上转卖。如果工资这周五（28日）发不下来，我们可能不够钱付房贷。”

大约80万名联邦政府雇员遭遇“停薪”，其中超过一半属于“关键岗位”，如美国特工处雇员和运输安全局在机场做安全检查的人员，大约38万人可能被迫“无薪休假”。预期国会将通过一项法案，确保员工结束“休假”后补发工资。

在华盛顿，特朗普取消前往佛罗里达州海湖庄园度假的安排，在白宫发“推特”过节。离白宫不远的景点中，朝鲜战争老兵纪念碑的导游只剩一人，在“黑灯瞎火”中引导游客参观；人气最旺的是林肯纪念堂，因为它是周边唯一“灯火通明”的景点。

【靠志愿者“公关”】

国家公园等景点关闭让游客失望，孩子们或许可以得到一点安慰。

联合美国和加拿大防空力量的北美联合防空司令部(NORAD)24日在社交媒体“推特”上说，虽然部分联邦机构暂时“关门”，军方仍将延续63年的“传统”，提供平安夜“追踪圣诞老人”服务。

北美防空司令部追踪圣诞老人网站是美国国防部参与运营的最大一项公共关系项目，实时更新“圣诞老人”每年乘驯鹿拉的雪橇向全球儿童“快递”礼物的途经路线。

北美防空司令部解释：“有赖将近1500名志愿者支持，运行北美防空司令部追踪圣诞老人网站的军方人员才能年年完成（追踪）任务。”

这个公关项目始于1955年，美国科罗拉多州一家报纸当时刊载广告，发布可供孩子们拨打的“圣诞老人电话号码”，却误印NORAD前身“大陆防空司令部”号码。司令部一名主管不想让来电的孩子失望，答应动用军用雷达追踪“圣诞老人”的位置。北美防空司令部1958年创建，“追踪圣诞老人”成为这家军事机构一项知名“副业”。

圣诞节前后，志愿者们穿军装、戴圣诞老人帽，以一本14页“标准应答手册”为参照，答复全球各地儿童在电话和电子邮件中提出的各种问题，譬如如何“定位”圣诞老人？答案是领头的驯鹿“鲁道夫”鼻子又红又亮，发出“类似导弹发射后的红外线信号”，卫星探测得到。（沈敏）（新华社专特稿）

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