给流落北美的中国文物“一个家”

美国新泽西州普林斯顿市郊一栋280多年历史的老别墅，近来吸引了美中文臧圈的许多文化人，3000多件飘落在海外民间的中国文物使坐落在这里的“普林斯顿中古传奇博物馆”成为一个文化磁场。

博物馆长李振中拿出鲜有示人的元代赵孟頫作“七十二贤”图，伴着徐徐展开的30余米长卷，或提笔、或吟诵、或执卷、或凝思、或论辩、或探问-------神态各异、鲜活灵动的72位先贤仿佛从历史的隧道中翩然走来。

该馆藏品包括书画、陶器、佛教艺术、古家具、玉器、漆器、金属器等，丰富多彩的体裁、吉祥祝福的寓意、神奇巧夺的雕工、高贵典雅的气质，这些光彩夺目的中国古代艺术瑰宝，在岁月的河流中，以非凡的生命力让人类文明的历史灿然生辉。

在海外收购如此规模的中国文物藏品不是件容易事，一位华裔企业家如何对此产生兴趣，并将兴趣转化为一项事业呢？

兴趣

收藏起初源于爱好。受家庭影响，李振中从小酷爱中国历史和文化，痴迷古典艺术和古董。2005年起，断断续续收集一些字画和红木家具，那时创业伊始，资金尚不雄厚，时间和精力也有限，做不到大规模收藏。2009年，全家搬到美国后，开始有资金也渐渐有时间和精力关注中国古董艺术品收藏，英语教师出身的他又重操旧业，经营起美中科学文化体育中心，从事文教事业。

7年前，去加拿大多伦多旅行期间，一次不经意走进一位台湾人开的古董店的经历，激发了他蛰伏已久的激情。

鸦片战争以后，大量中国文物流落海外历时约百年。在北美民间，不乏怀揣连城之璧而秘不示人的私人藏家。他们当中，有祖辈在中国晚清、民国做外交官或经商时收藏了诸多中国瓷器、家具等文物的美国本土人，也有移民到北美、拥有家传珍宝的台港澳侨胞。

“这些人，有的年事已高，子孙对其藏品兴趣稀薄；有的对世藏几代的文物不懂，手头需要用钱。他们成为我的主要‘上家’。”通过行家介绍，做国际贸易积累了一定经济实力的李振中进入收藏圈子，开始了他的海外中国文物收集征程。

“三力”

李振中尊重卖家，恪守诚信，常能收购到别人珍藏了几十年、上百年的藏品。

“您收藏这些文物，很了不起，要不然它们可能就被损毁了。”与“上家”交易，他用真诚打动人，“我不太懂收藏，现在慢慢地在学习这些东西。如果价钱您觉得合理，我也能接受的话，咱们就达成一个协议。”

有位女藏家82岁了，精力不济，其在美国出生长大的儿子对家传藏品并无兴趣。李振中闻讯后及时拜访。老人问他是做什么的，李振中回答说自己从事文化教育，并开设了一家博物馆，收购这些文物不是马上卖了赚钱，而是为了弘扬中华文化。这番话触动了老人的心思——想给祖宗集攒的珍宝寻觅一个理想的归宿，于是将珍藏尽售于他。

“收藏不独靠眼力，还有心力和脑力。”凭着一腔热血，李振中跑遍了美国、加拿大、台湾和澳门，包飞机、卡车、租轮船，几番风雨，几经艰辛。

为了收购几个明清瓷器，他曾开着小卡车去匹茨堡老收藏家马克·西尼尔家里，往返11个小时。为收购一对清代花梨木双龙戏珠龙柜和几幅张大千、郎世宁的字画，他同样驱车日夜兼程17个小时，往返加拿大多伦多的伦敦市。

就这样，从古董字画、官窑瓷器，到古家具、唐三彩，再到近现代名人字画、玉器、杂项等，李振中短短7年里收集了美国、加拿大、台湾和澳门8位大藏家的3000余件藏品。

责任

“对于天涯海角的华人而言，经过几千年传承积淀下来的中国古老文物，绵延着我们独特的文化源流，蕴含着丰富的民族情感。”收集文物的过程中，李振中一点一点获得文化营养，从当初的兴趣使然，逐渐对流落海外的珍贵文物产生一种沉甸甸的使命感，“文物是国家历史文化被世界认知的一个信使，也是一个国家不可再生的文化资源。”

据联合国教科文组织估计，全球47个国家的200多所博物馆中，记录在案的中国文物有167万件，尤以英法美日四国的博物馆居多，而海外民间收藏的中国文物超过馆藏数量的10倍，目前海外文物梳理只发现了冰山一角。

秉持三条收藏原则，一是必须喜欢，二是收购支付得起，三是损失承受得起，定居美国的李振中决意把流散在北美、台湾等地的中国文物，尽可能多地收集起来，保存起来，传承下去。

“乱世黄金，盛世收藏。”去年8月，李振中就收不到多少有价值的文物了。近日，他又跑了6个州，包括纽约、弗吉尼亚、马里兰州、麻萨诸塞州、康涅狄格州、新泽西州，鲜有斩获，昔日他的8位“上家”中，4位老人已经离世。

如今，李振中想系统地规整一下自己最初只是凭着兴趣收藏来的宝贝。他把普林斯顿最古老的别墅买下来，作为私人博物馆，给收集来的文物“一个久居的家”。他出了一本书，接下来还将开设一个网站，向热爱收藏的美国人介绍这些藏品。

“文物是人类共同的文明成果和精神财富。”李振中说，美国人看到中国的唐三彩、家具就已经震撼不已，我们应让西方人更多地了解中华民族悠久历史和杰出创造力。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)