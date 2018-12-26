国际航空运输协会（国际航协）日前在瑞士日内瓦发布报告预计，2019年将是全球航空业盈利的第十年，亦是全球航空业连续第五年实现利润持续增长，航空公司投资回报超过行业资本成本，为投资者创造价值。目前，在中国市场驱动下，全球航空业重心正在加速东移，但贸易保护主义为乐观预期蒙上阴影。

报告显示，2019年全球航空运输业净利润有望达到355亿美元，略高于预期。2019年全球航空客运量预计将达到45.9亿人次，货运量预计将达到6590万吨，均略高于2018年。

成立于1945年的国际航协是世界航空运输业最有影响力的国际组织，拥有290家会员航空公司，遍及全球120个国家和地区。该组织会员航空公司承载全球82%的国际航空运输业务。

国际航协对全球航空运输业未来长期盈利前景持乐观态度。该组织不久前发布的《未来20年航空客运预期报告》称，按照目前的行业发展趋势，未来20年，全球航空客运业将持续增长，有望为全球带来1亿个就业岗位，为世界经济增长提供强劲动力。“2037年，全球航空客运量与目前水平相比将翻倍增长，达到82亿人次，客运需求年复合增长率将达到3.5%。”报告说。

报告认为，亚太地区将成为推动全球航空客运需求增长的主要驱动力，其中中国市场是最大驱动力。未来20年，预计超半数的新增旅客将来自亚太地区。亚太地区市场增长得益于经济稳健增长、家庭收入提高和人口红利。根据飞抵、飞离中国及中国国内客运量计算，中国在2024年至2025年或将取代美国成为全球最大航空市场。2017年至2037年全球增速最快的航空市场将是中国，新增旅客将达到10亿人次，客运总量将达到16亿人次。

“全球航空运输业正在重新洗牌，重心加速东移，其中中国是关键牵引力。中国转向以消费为主导的经济增长模式后，将长期带动客运需求强劲增长。”国际航协理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克表示，过去几十年，中国国内客运市场高速增长。国际航协预测，未来20年，中国航空市场将以年均5%的速度增长。“中国是世界上最有活力的航空市场，经济不断增长、中等收入群体日益壮大是航空业蓬勃发展的主要动力。在中国市场的驱动下，全球航空运输业重心东移的趋势非常明显并在不断加速。”

“中国航空业的飞速发展不仅源自国内消费市场的拉动，也是其扩大开放、积极融入国际市场的成果。”国际航协首席经济学家布莱恩·皮尔斯表示，中国家庭收入和消费支出持续增长，国民愿意走出国门看一看。“中国为世界航空业注入新的活力。”

虽然国际航空业发展前景被业界普遍看好，但贸易保护主义给这种乐观预期投下了阴影。朱尼亚克忧心忡忡地表示，如果单边主义和保护主义继续升温，国际航空业将受到严重打击。全球贸易1/3的价值依赖国际航空货运，国际航空货运平均每天运送价值200亿美元的货物。

皮尔斯表示，国际航空业依赖开放的边界以及人员、货物的自由流动，保护主义将给国际航空业带来致命打击，并将加剧南北差距，不利于世界稳定和发展。要想完成联合国可持续发展目标，必须大力推进经济全球化。“保护主义是一种短视策略，对于世界经济发展非常不利，国际社会应该共同努力构建开放型世界经济。”

（本报日内瓦电）

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 03 版）

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