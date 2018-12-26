日前，马来西亚马来亚大学《红楼梦》研究中心正式成立，这是继《红楼梦》资料中心于2017年7月落地马来亚大学后，在马来西亚成立的又一“红学中心”。当天，《红楼梦》研究中心还正式推出《红楼梦》马来文译本。

据介绍，目前，马来亚大学中文系已开设《红楼梦》课程，招收对红学研究感兴趣的学生，并推出跨国红学交流计划。该校《红楼梦》资料中心有多达6000多册红学藏书，《红楼梦》研究中心则有超过5000册藏书，内容涵盖古典小说、戏曲、诗词、艺术等。这两个中心的藏书均由马来亚大学中文系毕业生协会荣誉会长兼中文系特聘教授、马来西亚前交通部长丹斯里·陈广才捐赠。

《红楼梦》马来文译本由马来亚大学中文系高级讲师兼《红楼梦》研究中心主任孙彦庄及团队成员历时10年完成。“此次马来文译本的推出具有特殊的重要意义。”陈广才表示，自己在大学时期就与《红楼梦》结缘，并收集了大量与之相关的研究资料。“希望《红楼梦》研究中心的成立可以为马中两国红学爱好者以及文化界提供更加广阔的交流平台，增强两国的文化联系。”

马来亚大学文学院院长兼校长代表达图·黄子坚表示，“《红楼梦》是中国乃至世界文学史上的一部伟大文学作品，相信《红楼梦》研究中心的成立和《红楼梦》马来文译本的推出，能够让更多马来西亚人，尤其是年轻人了解中国文化，进一步促进两国人民之间的交流和友谊。”

“在马来亚大学这所拥有中文系的高等学府设立《红楼梦》研究中心意义非凡，有助于深化马中两国对彼此文化的认知，促进两国民心相通。”马来西亚前交通部长、马来西亚华人公会前总会长廖中莱说：“希望马中文化交流越来越精彩，让文化交流拉近两国民众之间的距离。”

近年来，随着“一带一路”建设的推进，中马两国在文化领域的交流合作不断增多，马来西亚国内不断掀起“中国文化热”，其中中国四大古典名著最受欢迎。2017年7月，中国四大古典名著马来文版经过多方努力终于完成翻译工作，由马来西亚教育部国家语文局、浙江出版联合集团、浙江古籍出版社、马来西亚翻译与创作协会及马来西亚汉文化中心联合出版。

“历时30年翻译完成的马来文版中国四大古典名著的出版发行，是马中两国文学交流的结晶，也是‘一带一路’人文交流取得的成果之一。”马来西亚汉文化中心主席吴恒灿表示，两囯在文学翻译等领域的合作，有利于马来西亚民众了解中国传统文学，感受中国文化的精神，也使马来西亚民众更好了解并参与“一带一路”建设，促进共同发展。

（本报曼谷12月25日电）

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 03 版）

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