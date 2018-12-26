书写同世界携手共进的友谊篇章（钟声）

40年改革开放，中国向世界传递的是真挚的情谊、谦逊的品格、合作的诚意

“中国不忘为改革开放作出卓越贡献的外国友人”“中国赞许深入参与改革开放进程的外国人士”“这象征着两国之间深厚的友谊”……在庆祝改革开放40周年之际，中国授予阿兰·梅里埃等10位国际友人中国改革友谊奖章，表彰他们为支持中国改革开放事业作出的杰出贡献，此举引发热烈的国际反响。不少外国媒体循着奖章获得者的身影，大篇幅报道各国与中国改革开放的不解之缘，追溯中国向世界开放学习的进程。

许多国际友人长期致力于促进中外交流合作，深度参与中国改革开放进程。那些开启与中国国际合作新纪元的政治家，那些率先参与中国现代化建设的企业家和专家，那些一直倡导并推动中外经贸、人文、体育合作的国际组织知名人士，那些致力于向世界讲述当代中国的国际友人，都是中国改革开放的见证者、支持者、贡献者，是中国人民的老朋友、好朋友。中国人民受恩不忘、知恩图报。

2012年12月5日，习近平当选中共中央总书记后举行的首场外事活动，便是同来自16个国家的20位外国专家代表座谈。面对外国专家代表，习近平总书记作出坚定承诺——“中国是个负责任国家，我们要努力把自己的事情办好，同时也要处理好中国和外部世界的关系，既争取更加有利的外部环境，也努力为世界和平与发展作出更大贡献。”今年6月，中国新设立中华人民共和国“友谊勋章”，通过树立中外友谊典范，向世界传递友谊和平、公平正义等基本理念，增进世界对中国的了解。

中国的事业是得到世界人民支持的事业。改革开放之初，邓小平在访问日本时与年逾八旬的松下幸之助会谈，面对帮助中国进行现代化建设的邀请，松下这位“经营之神”毫不迟疑地承诺，“无论什么，我们都将全力相助”；全力促成中国重返奥林匹克大家庭的萨马兰奇，在2001年7月13日向世界庄重宣布，第二十九届奥运会举办城市为“北京”，永载中国改革开放的史册……正所谓得道多助！中国改革开放事业之“道”，彰显向世界敞开大门的气度、同世界各国共同发展进步的追求。

中国的事业是向世界开放学习的事业。不拒众流，方为江海。中华民族自古便有“三人行必有我师”的谦逊，也有“聚天下英才而用之”的胸怀。改革开放以来，中国大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国一切反映现代社会化生产规律的先进经营方式、管理方法。2012年至2017年，来华工作外国人才超过330万人次，并呈现蓬勃的增长势头。正是由于中国无论发展到什么水平都虚心向世界各国人民学习，不断开阔眼界、开阔思路、开阔胸襟，不断加强同世界各国的互融、互鉴、互通，中国解决问题的本领才会不断增强，中国同世界的互动才会日益深入。

中国的事业是同世界各国合作共赢的事业。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。随着世界日益成为你中有我、我中有你的命运共同体，来自世界制造业第一大国、货物贸易第一大国的“中国制造”“中国智造”“中国创造”走向世界各个角落，影响并改善着人们的生活。面对全球治理难题，“赶上时代”的中国进一步担负起“引领时代”的重担——积极推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革，旗帜鲜明反对霸权主义和强权政治……中国智慧、中国方案正为世界和平与发展贡献源源不断的力量。

40年改革开放，中国向世界传递的是真挚的情谊、谦逊的品格、合作的诚意。面向未来，中国继续敞开胸怀，诚邀国际友人参与中国改革开放新征程，续写同世界携手共进的友谊篇章。

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 03 版）

(责编：白宇)