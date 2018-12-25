2018全球外交官中国文化之夜在京举行

人民网讯 “全球外交官组中国文化之夜”于12月8日在京举行，活动由国际经济与文化交流的平台LOOKWE 发起并联合五大洲156个国家驻华大使馆，国际外交官组织、英联邦北京协会、北京武官组织。活动现场，全球外交官组织授予国家非遗华佗五禽戏传人华一“中国非遗形象大使”荣誉称号。

图为活动现场

“全球外交官中国文化之夜”在丰富多彩的文化交流与共融中让中华香礼、武当太极、丝韵雅集、华佗五禽戏、非遗传统插花展示等中国文化得以鲜活展现旺盛的生命创造力；“全球外交官中国文化之夜”与“一带一路”倡议沿线国家开展了领域广泛、内容丰富、形式多样的人文交流与合作。

华一表示，作为“中国非遗形象大使”是责任也是使命，希望携手更多的非遗传承人一起传递分享中国非遗文化符号，让非遗“融入生活”，呼吁让非遗走进校园课堂，注重培养新时代的接班人，让青年人“知、看、懂”非遗，让青少年传统文化的教育植根于内心的修养，代代传承，彰显文化自信，让非遗作为文化符号代表中国，走向世界。

据悉，全球外交官组织致力将跨越时空、超越国界、富有永恒魅力的不同文明对话交流，相互借鉴，推动世界和平发展，共享共荣。于每年举办一次“全秋外交官中国文化之夜”活动。

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