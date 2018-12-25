云南临沧绿色产品走进北京

图为“云南临沧特色产品进京推介活动”现场

人民网北京12月25日电 “云南临沧特色产品进京推介活动”24日在京举行。推介活动为北京带来了茶叶、蔗糖制品、核桃、咖啡、临沧坚果（原名澳洲坚果）、畜牧肉制品等高原绿色食品。

临沧市人民政府副市长王美荣讲话表示，四季恒春的气候，造就了临沧乡土特色产品多样和生态有机。本次临沧农特产品进京展示推介及销售活动的实施，搭建起了临沧与北京的又一个桥梁。临沧位于祖国西南边陲，被誉为“中国恒春之都”“国家可持续发展实验区”“全国低碳国土实验区”“中国十佳绿色城市”“国家森林城市，是中国少有的避暑避寒、宜居宜游城市。

云南临沧四季恒温的气候造就了乡土特色产品多样和生态有机，为该地加快发展高原特色农业产业提供了得天独厚的条件。近年来，累计建成茶叶、甘蔗、核桃、咖啡、澳洲坚果、畜牧等高原特色农业产业化基地2150万亩。据介绍，临沧是世界著名的“滇红之乡”、“中国红茶之都”。茶叶产量全省第一，“滇红茶”、“冰岛茶”蜚声海内外。临沧是世界大叶种茶的发源地，凤庆香竹箐树龄3200多年的“茶树王”是迄今最古老的栽培型古茶树，全市现有栽培茶园142万亩。同时，临沧还是全国著名的“核桃之乡”、坚果种植基地、中国精品咖啡豆示范区、云南重要的生态优质畜禽产品生产基地、全国最具发展潜力物高原淡水渔业区。

推介活动之后，这些来自高原的绿色产品将在云南驻京办边展边销，实现临沧绿色产品在北京“经常化展销、无缝化对接、便捷化服务、动态化管理、低成本运营”，成为永不落幕的展销会，以促进临沧绿色产品在北京的流通，让更多的北京企业和市民了解、熟悉、接受临沧的绿色食品。加大临沧特色农产品开发力度，打造优质高效的绿色产品供给服务，为北京市民提供优质的绿色食品，以销促产，促进临沧产业的健康发展，让贫困群众尽快脱贫致富。

绿色、优质、特色农产品走出大山、走进寻常百姓家，不仅有助于“以销促产”，促进贫困地区产业健康发展，让贫困群众有稳定的增收渠道；还有助于丰富首都居民的餐桌，满足贫困地区人民群众美好生活的需要，真正实现“让种的人小康，让吃的人健康”。

(责编：张进 (实习生)、常红)