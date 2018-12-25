经济蓝皮书预计2018我国GDP预计增长6.6%左右

人民网讯《经济蓝皮书：2019年中国经济形势分析与预测》12月24日在京发布。蓝皮书指出，2018年初，全球经济继续呈现复苏迹象，大宗商品价格有所回升，全球通胀相对稳定，经济信心转向乐观。面对各种新情况，预计2018年中国经济增长6.6%左右，增速比上年减少0.3个百分点。2019年世界形势更具不确定性，初步预测中国GDP增速小幅下降0.3个百分点，但6.3%的经济增速仍然是世界经济发展最主要的贡献者，经济不会发生硬着陆。

蓝皮书指出，根据中国宏观经济季度模型预测，2019年我国GDP增长率为6.3%，比上年略微减少0.3个百分点。从定性分析上看，这种预测结果与供给侧和需求侧两方面的现实情况相一致。从供给侧角度来看，由于我国劳动力供给自2012年进入拐点以来逐年持续下滑，近年来全要素生产率增长率在低位运行，这意味着2019年我国GDP潜在增长率依然在适当区间内小幅下滑。从需求侧角度来看，首先，2019年我国投资趋于合理和稳定。有利因素主要有以下几个方面。一是国家稳定投资、保持投资增长的意愿加强；二是我国基础设施投资领域仍然较大；三是房地产投资趋于合理和稳定；四是推动合理有效的投资初见成效。不利因素主要有国企投资增长缓慢、地方政府的投资机制正发生改变、中美贸易摩擦对投资带来负面影响等。

其次，2019年我国消费形势相对乐观。一是消费升级促进经济增长；二是个税改革的促进；三是消费体制机制的完善进一步激发居民消费潜力。随着一系列促消费政策的实施，消费增速将持续平稳运行，并对经济增长形成重要支撑。

最后，我国出口贸易仍将增长，增速回落。主要的有利因素有以下几个方面。一是更加积极主动的开放政策；二是与“一带一路”沿线国家经贸合作逐渐深入；三是出口贸易转型升级效果明显；四是继续释放鼓励出口的制度红利。出口的不利因素主要有中美贸易摩擦的影响和中美两国对市场空间的竞争2个因素。

蓝皮书预测，全球贸易增速或减缓。在中国外贸发展方面，2019年既面临严峻挑战也蕴含新的发展潜力。蓝皮书指出，展望2019年，全球经济、贸易增速或有所减缓，风险进一步增大，相关风险因素包括：美国通货膨胀、国债利率升高对美国股市造成巨大压力；全球债务居高不下，如美国债务负担率升至前所未有的100%至110%、日本债务负担率为250%左右、意大利债务危机或有爆发可能等。这些因素均令人担忧，造成2019年对外贸易不确定性。预计2019年石油价格将下行至50美元/桶，美元继续保持坚挺。而中国经济的发展带动了其在全球价值链的地位变化，2013年“一带一路”倡议的提出、2018年中国国际进口博览会的举办，为中国对外贸易发展提供了重要战略机遇，也为世界各国加强经贸交流合作。

(责编：张进 (实习生)、常红)