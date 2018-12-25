原标题：特稿：回望2018 年初那些悬念怎样了

新华社北京12月25日电 特稿：回望2018 年初那些悬念怎样了

新华社记者 赵卓昀

今年年初，新华社梳理了2018年国际政治、经济、科技等“六大悬念”。岁末回望，这些“悬念”实际如何发展？年初预判应验了多少？

悬念一：“中东乱局3.0时代”如何演变

年初展望：随着2017年“伊斯兰国”垮台，中东地区主要矛盾也在发生变化，什叶派和逊尼派两大阵营间对立加剧，在域内外各种势力搅动下，正在开启的“中东乱局3.0时代”如何演变牵动各方。

岁末回望：2018年，中东地区国家间和域外国家间较量更加频繁和复杂。新年伊始，土耳其对叙利亚境内库尔德武装发动军事行动，凸显土耳其与支持库尔德武装的美国的矛盾；以色列对叙境内目标多次发动空袭，与沙特在对待伊朗问题上似乎达成一定默契；而沙特记者卡舒吉在土耳其遇害，则令土耳其与沙特关系陷入紧张。

美国搬迁驻以使馆至耶路撒冷、退出伊核协议、对伊朗极限施压等一系列动作令中东乱上加乱。伊朗则以军事演习、试射导弹回应。海湾局势危机四伏。

总体看，旧平衡已破，新秩序仍遥。美俄博弈，美以与伊朗之间的斗争，土耳其、沙特等地区大国之争，再加上固有的教派阵营之争，造成中东乱象四起。随着力量消长，各方分化组合正以戏剧化方式快速演进，未来乱局可能更加难解。

悬念二：“通俄门”之火烧向何方

年初展望：美国检方对“通俄门”事件的调查近来取得重大进展，但迄今已公布并获证实的信息还不足以对特朗普构成实质性打击。“通俄门”之火烧向何方，成为美国政坛一大变数。

岁末回望：正如年初展望的那样，“通俄门”调查始终是美国总统特朗普心头一块阴影。随着特别检察官罗伯特·米勒团队对“通俄门”调查不断推进，包括前总统国家安全事务助理弗林在内，多名与特朗普有关的人士已认罪，并向检方提供了不利于特朗普的证词。

鉴于美国国内党争加剧、民意分裂，“通俄门”继续发酵的可能性较大。但由于共和党继续控制着参议院，民主党也不太可能轻易发起对特朗普的弹劾。

悬念三：西方反恐形势能否好转

年初展望：2017年西方反恐形势严峻。2018年西方国家安全形势依然不乐观。

岁末回望：2018年，西方发生的重大恐怖袭击事件明显减少。法国、比利时、英国等地发生了一些恐袭，美国枪击案依然不断。

恐袭减少并不意味着安全感增加。欧盟委员会一项民调结果显示，29%的欧盟国家民众认为恐袭是欧盟面临的最重要问题，仅次于担忧移民问题的受访者比例。

美国社会裂痕日深，中期选举前甚至出现针对政治人物和媒体的连环炸弹包裹事件。欧洲一些国家则因社会矛盾加剧呈现动荡迹象，抗议活动不断发生并造成人员伤亡。由此可见，安全问题仍将是西方需要长期面对的难题。

悬念四：朝美关系能否出现转机

年初展望：2017年，朝鲜多次试射弹道导弹并进行了第六次核试验。但朝美双方都应认识到，以强硬对强硬的对抗方式只会让半岛局势陷入恶性循环。只有落实中俄提出的“路线图”才能真正化解危机，维护地区和平稳定。

岁末回望：2018年，朝鲜在对外交往上积极主动。朝鲜最高领导人金正恩三度访华，与中方就双边关系及半岛局势等重大问题达成诸多共识；朝韩领导人先后三次会晤；朝美关系出现重大转机，金正恩与特朗普6月在新加坡会晤并签署联合声明，就建立新的朝美关系、构建半岛持久稳定和平机制等达成一致。

这一转机事实上正吻合了中方提出的“双暂停”“双轨并行”思路：一方面，朝鲜暂停核导活动，美国与韩国暂停大规模联合军演；另一方面，并行推进半岛无核化和建立半岛和平机制。

但真正落实朝美领导人会晤共识仍有很长的路要走。双方在解除对朝制裁、弃核步骤及方式等方面分歧犹存。美对朝施压制裁的政策没有根本性改变。11月，美韩重启海军陆战队联合演习。半岛局势走向依旧变数不少。

悬念五：美国经济和金融政策风险会否外溢

年初展望：2018年全球经济有望延续复苏势头，但一个重大风险在于美国经济和金融政策变化可能带来的外溢影响。贸易层面，在美国将迎来国会中期选举的背景下，特朗普政府对外可能继续打“贸易牌”和“经济民粹牌”，从而导致国际贸易摩擦加剧。

岁末回望：美国货币、财政、贸易政策的调整，给全球经济贸易带来冲击。2018年，受美国加息等因素影响，土耳其、阿根廷等国货币对美元汇率大幅下跌，印度尼西亚、印度、墨西哥等一些新兴经济体本币也明显贬值。

美国贸易保护主义抬头，挑起对欧盟、中国、日本、加拿大、墨西哥等主要贸易伙伴的经贸摩擦，加征关税等手段引发国际社会普遍反对和担忧。美国的单边主义行动和贸易霸凌政策给全球经济持续复苏增添了阻力，也对美国经济未来增长前景构成威胁。

悬念六：“量子霸权”争夺谁拔头筹

年初展望：业界认为，实现“量子霸权”，即量子计算机的计算能力超过经典计算机，需要能够真正操纵50个左右的量子位。2018年这方面可能取得重大突破。

岁末回望：2018年，科技巨头不断刷新可操纵的量子位数量上限。但人们发现，超越50个左右量子位的门槛还不足以实现“量子霸权”。与“量”的指标相比，量子芯片的纠错能力、量子计算机处理实际问题的能力等“质”的问题也许更重要。

各国在量子科学等尖端科学技术领域的竞争仍在继续。美国国家科学、工程和医学学院发布报告预测，能够轻松破解当前主流加密算法的量子计算机未来10年内都不太可能出现，但该领域研究极具战略价值，应当加大投入。

(责编：贾文婷、常红)