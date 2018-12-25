原标题：综合消息：印尼海啸死亡人数升至429人 搜救工作正在进行

新华社雅加达12月25日电（郑世波）印度尼西亚抗灾署25日通报说，印尼西部巽他海峡22日晚发生的海啸已造成429人遇难，另有超过1.6万人撤离。搜救工作正在紧张进行。

印尼抗灾署发言人苏托波在新闻发布会上说，截至当地时间25日13时，海啸共造成429人死亡、1485人受伤、154人失踪，另有1.6万人撤离。此外还有882栋房屋、73座酒店和60间餐馆遭严重破坏，434艘船只被损毁。万丹省板底兰县是受灾最严重的地区，共有290人死亡、1143人受伤、77人失踪。

苏托波表示，缺乏海啸预警系统是本次灾难伤亡巨大的重要原因，海啸突袭时，游客和当地百姓没有时间撤离。目前搜寻幸存者和运送遇难者遗体是当前的优先工作。2000多名军警、搜救人员、志愿者正在陆地和海上展开紧急搜寻。部分灾区急需更多重型机械以及饮用水、食品、帐篷、毛毯等生活必需品。

中国驻印尼大使馆25日发布声明说，使馆高度重视有关台湾同胞在此次海啸中受困的报道，已第一时间向印尼外交部领事司表达关切，要求对方核实情况，全力搜救受困台湾同胞。据了解，目前受困台胞正在当地医院接受治疗。使馆将继续关注、及时提供必要协助。

印尼气象、气候和地球物理局局长卡尔纳瓦蒂24日证实，本次海啸是由巽他海峡中的喀拉喀托火山喷发而间接引发的。这座火山22日晚间剧烈喷发，随后引发水下火山山体滑坡，释放了约等同于3.4级地震的能量。崩塌的山体推动海水形成海啸，并在约20分钟后抵达海岸。此外，当晚海水涨潮也增加了海啸的破坏力。

巽他海峡当地时间22日21时27分发生海啸，万丹省的板底兰县、西冷县和楠榜省部分海岸地区受灾。印尼气象、气候和地球物理局23日表示，由于本次海啸并非地震引发，当局没有发布海啸预警。该机构还说，巽他海峡附近海域26日前将有大风和暴雨天气，有可能引发海水涨潮，提醒民众暂停在附近海滩上的一切活动并立即撤离。

喀拉喀托火山位于印尼爪哇岛和苏门答腊岛之间的巽他海峡中，是活火山，目前处于活跃期。

印尼地处环太平洋地震带，经常发生地震和海啸。今年9月底，中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震和引发的海啸造成2000多人死亡。

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