原标题：中国组建无人机系统公司 布局打造世界一流出口基地

彭宇行、罗荣怀、罗强、陈元先、杨伟、雷开平、曹俊杰、赵民、宋承志、吴盛悦共同为中航（成都）无人机系统股份有限公司揭牌。

【环球网成都12月25日报道 特约记者 杨铁虎】25日，全新机制体制运营的中航（成都）无人机系统股份有限公司在四川省成都市揭牌成立，“翼龙”系列无人机出口100架交付仪式同时举行。此举标志着中国航空工业着眼于担当航空装备研制“国家队”的使命和责任，充分发挥航空科技创新的引领融合作用，创新发展模式，激发发展活力，做强做大我国无人机产业，全力打造国内领先、世界一流的高端无人机制造出口基地，加快新时代航空强国建设迈出了实质性一步。

四川省政府副省长彭宇行致辞

中国航空工业总经理罗荣怀致辞

四川省政府副省长、省委军民融合发展委员会办公室第一副主任彭宇行，成都市市长罗强、副市长曹俊杰，中央军委装备发展部装备技术合作局参谋李颖锋,中国航空工业总经理罗荣怀、副总经理陈元先、副总经理杨伟、总工程师卢广山，以及中国气象局探测中心、四川省直有关部门主要负责同志，成都市有关部门、区市县政府主要负责同志，航空工业有关直属部门和成员单位负责同志出席活动。

即将交付用户的第100架“翼龙”无人机

作为典型的军民两用高技术产品，随着科技的进步，智能化、信息化和自动化时代的到来，无人机系统在军事应用方面，已经成为空中力量的重要组成部分，是航空装备未来发展的重要方向；在民用领域，已经渗透到不同行业的众多应用场景，正在孕育着大规模的行业应用和产业化。

中航（成都）无人机系统股份有限公司的成立,既是航空工业集团贯彻落实新发展理念、推动军民融合深度发展的重要举措，更是推进企业深化改革、创新产业发展模式的有益实践，将在进一步汇聚行业资源、巩固企业行业地位、锻炼创新人才队伍等方面发挥重要作用。同时，对进一步优化航空工业产品产业结构、调整产能布局、融入地方经济和产业发展，增强在世界高端无人机市场中的竞争力，都具有重要意义。

第100架“翼龙”无人机向中航技交付仪式现场

改革开放40年来，中国航空工业实现了航空装备对世界强者从望尘莫及到同台竞技的跨越，我国已跻身世界少数几个能系列化、多谱系自主研制具有国际先进水平航空装备的国家之列。在无人机领域，集团公司瞄准国际发展前沿，依托先进的航空技术体系、完备的产业基础能力、丰富的重大航空项目经验，全面推动我国无人机系统技术、装备及产业体系发展。

2018年11月，中国航空工业在第十二届中国航展上推出了首份《无人机系统发展白皮书（2018）》，提出了“自主创新、强军兴军、军民融合、开放共赢”的发展原则，以期形成业界广泛的发展共识，携举国之力推动无人机系统协同创新发展。

新闻发布会现场

中航（成都）无人机系统股份有限公司依托航空工业旗下航空工业成都所无人机研发技术优势、航空工业成飞飞行器制造优势和供应链优势、中航技海外市场渠道优势、地方军民融合产业集群优势、混合所有制体制创新优势，以“轻资产运营、开放式发展、混合型股份”的市场化原则组建，通过深度整合优质资源，着眼国内外广阔市场，抢抓经济社会转型升级的重大战略机遇，推动高端无人机产业化发展、国际化开拓，以稳步提升的研发制造实力和系统集成服务开创国内领先、世界一流的无人机系统专业化公司新时代。

中航（成都）无人机系统股份有限公司成立大会现场

据悉，航空高端装备制造业是四川省委、省政府确定的、率先发展的16个重点产业领域之一。此次航空工业与地方政府、社会资本联手合作，将进一步发挥军工和地方优势，推进军民融合深度发展等改革创新工作，加快四川省军民融合航空产业基地建设，有效带动四川省航空产业链上、下游企业共同发展。(完)

(责编：贾文婷、常红)