中方回应“美从阿富汗撤军”：由美国人自己决定

人民网北京12月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。

有记者提问：中方如何看待美方从阿富汗撤军这一决定？事实上，阿富汗邻国对此反应复杂，担忧此举或引发冲突升级。今天有媒体也报道了在喀布尔发生的暴力事件。

华春莹回答：美方采取的行动要由美国人自己来决定。

记者会实录如下：

问：据报道，卢旺达总统卡加梅日前在奥地利维也纳出席欧非峰会期间接受奥地利媒体采访谈到中非合作和非欧关系。卡加梅表示，中国与非洲的交往是好事。中国在卢旺达很活跃，但并非以不恰当的方式行事。我们知道我们的能力和我们应该接受中国提出的哪些建议，以避免债台高筑。这取决于我们非洲人，难道我们不知道如何与中国相处？欧洲人的伪善令人震惊。中方对此有何评论？

答：我注意到有关报道。大家都知道，中国对非合作秉持真实亲诚理念和正确义利观。近年来，中非各领域务实合作取得丰硕成果。中国人民对非洲人民的真情实意，非洲人民能够感受得到；中国对非合作带来的实实在在的好处，非洲人民也可以感受得到。中非合作受到非洲国家和人民的真诚欢迎，也得到国际社会的积极评价，这是不争的事实。

正如中方一贯强调的，非洲国家和人民有权利、也有能力自主选择他们的合作伙伴。国际社会各方开展对非合作时，应该更多倾听非方的声音、相信非方的智慧、尊重非方的意愿。那些罔顾事实或出于政治目的对非方选择指手画脚、对中非合作说三道四的做法，注定得不到非方的认可和同意。

问：前几天，中国和印度成功举行了高级别人文交流机制首次会议。中印此时启动人文交流机制有何特别考虑？

答：建立中印高级别人文交流机制，是习近平主席和莫迪总理今年4月武汉会晤时达成的重要共识。中国和印度作为世界两大文明古国，加强人文交流有利于延续中印两大文明交流互鉴的传统，顺应两国人民交流与了解的意愿，契合当前双边关系全面发展的需要，有着巨大发展潜力和空间。今年，习近平主席同莫迪总理举行了四次会晤。在两国领导人战略引领下，当前中印关系呈现全面发展的良好势头。此时正式启动中印高级别人文交流机制，既是落实两国领导人共识的重要步骤和推动中印关系全面发展的重要举措，也是构建东方文明复兴的重要平台，将有利于巩固双边关系民意基础，促进两国关系健康发展，推动不同文明和谐相处，共同维护世界的和平稳定。

前几天，王毅国务委员兼外长和斯瓦拉吉外长在新德里成功主持机制首次会议，达成了一系列重要共识，起好了步，开好了局。接下来，我们希望两国有关部门能够“八仙过海、各显神通”，在双方商定的文化交流与文物保护、教育合作与语言教学、旅游合作与人员往来、青年互访与体育交流、媒体交流与舆论环境、学术交流与合作制片等8个重要领域，开展丰富多彩的交流活动，使两国广大民众真正从中受益，同时吸引两国更多人士、包括更多青年投身中印友好交流的伟大事业，形成中印两国27亿人民的大交流、大合作，为实现“龙象共舞”奠定更加坚实的民意基础，营造更加良好的舆论氛围。

问：法国外交部本周一发表声明，对中方拘押加拿大籍公民表示关切，敦促中方予以其公正待遇。请问中方对此有何回应？目前，中方是否有关于加拿大籍公民被拘押案的最新进展？

答：关于中方有关部门依法对两名加拿大人采取强制措施和行政处罚的情况，我们已经介绍了情况。

至于你提到的法方有关声明，我们坚决拒绝和反对。昨天，我在回答类似问题时，已经非常清楚明晰地阐明了中方立场。中方有关部门依法拘押涉嫌危害中国国家安全的加拿大籍公民，而加方是应美方要求非法拘押了中国企业高管，两者性质是不一样的。我们希望无论是加方，还是你刚才提到的法方或其他加方的所谓盟友，都能够尊重中国司法机关独立办案的权力，尊重中国的司法主权。

我觉得法方发这个声明很奇怪：法方为何要为加拿大籍公民出面发声？这在中国人心目中留下了非常不好的印象：那就是法国只关心加拿大人，不关心中国人。

问：请问巴基斯坦外长是否正在中国访问？巴外长此访是否与当前阿富汗局势有关？

答：今天上午，国务委员兼外长王毅会见了专程来华的巴基斯坦外长库雷希。双方就阿富汗局势的最新变化进行了深入讨论，达成了广泛共识。双方一致认为，军事手段解决不了阿富汗问题，推进政治和解是唯一现实可行的途径。双方欢迎各方为此做出的各种努力，愿就此保持密切沟通和战略协调。双方还一致同意，进一步深化中巴全天候战略合作伙伴关系，不断提升全方位合作水平。

追问：中方如何看待美方从阿富汗撤军这一决定？事实上，阿富汗邻国对此反应复杂，担忧此举或引发冲突升级。今天有媒体也报道了在喀布尔发生的暴力事件。

答：美方采取的行动要由美国人自己来决定。

对于中方而言，我们对阿富汗局势的看法是始终如一的。我们认为，军事手段解决不了阿富汗问题。只有推进“阿人主导、阿人所有”的包容性政治和解进程，才是唯一现实可行的途径。中方一直在为推动阿富汗各方和解合作发挥建设性作用。希望各方一起努力，推动阿富汗政治和解与合作进程能够快速推进，使阿富汗人民早日享受到和平、安全与发展。我们相信，阿富汗如能早日实现安全、稳定和发展，对于整个南亚地区都是一件好事。

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