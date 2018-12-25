卢旺达总统卡加梅：中非交往是好事　外交部：倾听非方声音

人民网北京12月25日电 据外交部发言人办公室”公众号消息，在12月25日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，卢旺达总统卡加梅日前在奥地利维也纳出席欧非峰会期间接受奥地利媒体采访谈到中非合作和非欧关系。卡加梅表示，中国与非洲的交往是好事。中国在卢旺达很活跃，但并非以不恰当的方式行事。我们知道我们的能力和我们应该接受中国提出的哪些建议，以避免债台高筑。这取决于我们非洲人，难道我们不知道如何与中国相处？欧洲人的伪善令人震惊。中方对此有何评论？

华春莹回答：我注意到有关报道。大家都知道，中国对非合作秉持真实亲诚理念和正确义利观。近年来，中非各领域务实合作取得丰硕成果。中国人民对非洲人民的真情实意，非洲人民能够感受得到；中国对非合作带来的实实在在的好处，非洲人民也可以感受得到。中非合作受到非洲国家和人民的真诚欢迎，也得到国际社会的积极评价，这是不争的事实。

正如中方一贯强调的，非洲国家和人民有权利、也有能力自主选择他们的合作伙伴。国际社会各方开展对非合作时，应该更多倾听非方的声音、相信非方的智慧、尊重非方的意愿。那些罔顾事实或出于政治目的对非方选择指手画脚、对中非合作说三道四的做法，注定得不到非方的认可和同意。

(责编：贾文婷、常红)