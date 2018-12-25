中印高级别人文交流机制正式启动　外交部：为“龙象共舞”奠定坚实民意基础

人民网北京12月25日电 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在12月25日外交部例行记者会上，有记者问：前几天，中国和印度成功举行了高级别人文交流机制首次会议。中印此时启动人文交流机制有何特别考虑？

华春莹回答：建立中印高级别人文交流机制，是习近平主席和莫迪总理今年4月武汉会晤时达成的重要共识。中国和印度作为世界两大文明古国，加强人文交流有利于延续中印两大文明交流互鉴的传统，顺应两国人民交流与了解的意愿，契合当前双边关系全面发展的需要，有着巨大发展潜力和空间。今年，习近平主席同莫迪总理举行了四次会晤。在两国领导人战略引领下，当前中印关系呈现全面发展的良好势头。此时正式启动中印高级别人文交流机制，既是落实两国领导人共识的重要步骤和推动中印关系全面发展的重要举措，也是构建东方文明复兴的重要平台，将有利于巩固双边关系民意基础，促进两国关系健康发展，推动不同文明和谐相处，共同维护世界的和平稳定。

前几天，王毅国务委员兼外长和斯瓦拉吉外长在新德里成功主持机制首次会议，达成了一系列重要共识，起好了步，开好了局。接下来，我们希望两国有关部门能够“八仙过海、各显神通”，在双方商定的文化交流与文物保护、教育合作与语言教学、旅游合作与人员往来、青年互访与体育交流、媒体交流与舆论环境、学术交流与合作制片等8个重要领域，开展丰富多彩的交流活动，使两国广大民众真正从中受益，同时吸引两国更多人士、包括更多青年投身中印友好交流的伟大事业，形成中印两国27亿人民的大交流、大合作，为实现“龙象共舞”奠定更加坚实的民意基础，营造更加良好的舆论氛围。

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