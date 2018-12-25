墨西哥女童圣诞心愿飘过边境墙 美国男子助其圆梦

据外媒报道，最近，一名墨西哥女孩将她的圣诞礼物愿望清单系在一枚气球上，这枚气球飘过美墨边境墙。气球飘到美国后，亚利桑那州一名男子发现了这份清单，并帮助这名8岁女孩实现了心愿。

2018年12月8日，墨西哥提华纳，墨西哥一名女子站在美墨边境墙墨西哥一侧向美国圣地亚哥一侧的老公和儿子打招呼。这名女子五年来一直试图获得赴美签证，以便与丈夫和儿子生活在一起，但她的签证申请被拒绝了。

据报道，12月16日，现年60岁的兰迪·海斯(Randy Heiss)在亚利桑那州帕塔哥尼亚遛狗，这里距离美墨边境约20英里(约合32公里)，当天他发现了一枚瘪了气的气球，上面用红丝带系着一份礼物清单。

这份清单的一面写着女童的名字达亚米(Dayami)，另外一面则是用西班牙文写着她最想要的十项礼物。排在最前面的礼物是“Enchantimals”森林小精灵，包括里面的娃娃还有娃娃屋，其次则是绘画用品以及水晶泥。

海斯推测这个气球是从墨西哥索诺拉州边境城市诺加莱斯飘过来的。根据亚利桑那州媒体的报道，海斯将此事发布在社交媒体上，同时通过“脸书”与诺加莱斯收听率颇高的电台XENY联络。

XENY记者巴伦(Cesar Barron)上周开始播送海斯的故事，一个小时内就联系达亚米的家人。XENY建议海斯夫妇与这位小女孩见面。

海斯与妻子采购了小女孩愿望清单上的大多数礼物，但Enchantimals娃娃已卖光了。他们还为小女孩的4岁妹妹西米娜(Ximena)也买了礼物，然后开车45分钟车程抵达墨西哥诺加莱斯。

当他们在电台与达亚米和西米娜相见时，夫妇俩自称是“圣诞老人的助手”。XENY电台记者巴伦贴出的视频中，小姐妹非常高兴地接下礼物。

海斯在接受电视台采访时表示，自从9年前独生子过世后，无法与小孩共度圣诞佳节就一直是夫妇俩的缺憾。

“美墨边界沿线有一座20英尺高的高墙，尖锐铁丝网密布其上，但没有任何事物能阻止儿童的信仰和她的圣诞愿望，”海斯对电视台说。

到了24日，达亚米的圣诞愿望圆满实现。一位住在加州洛杉矶的律师读到媒体报道后，送给小女孩她满心期待的Enchantimals娃娃。

(责编：赵芮(实习生)、杨牧)