CNN盘点2018年“令人欣慰”的全球新闻事件

2018年世界发生了什么？ 网页截图

人民网讯 2018年即将结束，美国有线电视新闻网（CNN）写道：2018年有坏日子也有好时光。该网站盘点了其所认为的2018年世界上发生的“令人欣慰”的新闻事件。

有关世界

朝鲜和韩国正式宣布结束战争状态；古巴选举出新领导人；“ISIS”败退后，伊拉克首次举行议会选举；加拿大成为继乌拉圭之后世界上第二个将大麻合法化的国家；墨西哥出售总价值为2.187亿美元的总统专机，以便将资金用于贫困社区；韩国关闭了最大的狗肉类屠宰场；梅根·马克尔成为第一位加入英国王室的有色女性。

有关美国

美国失业率自1969年以来最低；首次有穆斯林女性当选为美国国会议员；德克萨斯州公开选举了第一位LGBTQ非洲裔美国女法官；科罗拉多州选出了美国第一位公开的同性恋州长；女性首次出任美国海军陆战队步兵军官；纽约和弗吉尼亚州成为首批要求学校进行心理健康教育的两个州；格鲁吉亚的一个城市成为首批刑事司法系统完全由黑人妇女领导的地区。

有关人权

在沙特阿拉伯，女性终于能够开车； 爱尔兰投票废除了堕胎禁令；印度最高法院裁定同性性行为无罪；苏格兰成为全世界首个将 LGBTI（LGBT是女同性恋者Lesbians、男同性恋者Gays、双性恋者Bisexuals与跨性别者Transgender的缩写）平权课程纳入教育系统的国家；“妇女年”走向全球；非洲女性“割礼”大幅度降低；伊朗首次允许女性观看体育赛事。

有关健康与科学

一名女性接受死者子宫移植,成功诞下健康婴儿；英国已经超过联合国艾滋病毒诊断和治疗的目标，证明能够有效控制疫情；研究人员开发了一项10分钟的癌症检验测试；一项新的埃博拉治疗试验开始；全球首款抗花生过敏药测试成功；研究表明狗的嗅觉可能成为抗击疟疾的有力武器；研究人员找到了一种降低患癌症风险的方法。

有关环境

在东南亚发现了157种新物种；新西兰可能通过扼杀了石油工业应对气候变化；主要的时尚品牌联合起来对抗气候变化；越来越多的美国人现在相信气候变化正在发生；科学家们想出了一个阻止冰川融化的办法；英国时装公司巴宝莉表示立即停止焚烧未出售商品，并不再使用动物皮草；科学家开发了一种“吃”塑料的酶，能够有效降解塑料。

有关体育

在2018年冬季奥运会开幕式上，朝鲜和韩国同举“朝鲜半岛旗”入场；费城老鹰队最终赢得超级碗冠军；美国女子体操队在2018多哈体操世界锦标赛中赢得了团体冠军；第一次女性参加NBA主教练面试；少数族裔和公开同性恋运动员参加奥运会人数创纪录；华盛顿首都人夺得队史首座斯坦利杯冠军；亚特兰大庆祝了23年来的第一个冠军。

有关太空

SpaceX发射再破纪录,携带64颗卫星进入轨道；美国宇航局洞察号第一次捕捉到火星传来的风声；旅行者2号成功离开日光层，进入星际空间；在地球上发现了一个旅行了37亿光年的“ 幽灵粒子 ”；人类第一次捕捉到来自太阳的神秘声音；美国宇航局的洞察号的着陆器使用它的机器人手臂拍照；维珍银河公司的超音速太空飞机上升到地球大气层的上游，表明人类距离太空旅游越来越近。

其他

非洲裔美国电影在金球奖提名中表现强劲；电影《疯狂富有的亚洲人》和《黑豹》因内容的多元化和包容性领跑票房；夏洛特小公主创造新历史，成英国首位不受性别影响继承权的公主；一不留神，卡戴珊姐妹接连生了三个女孩；波音公司推出“最长航程”777X VIP公务机，可一次飞越一半以上世界版图。（张进）

(责编：徐祥丽、杨牧)