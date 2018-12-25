日本无人作战——动作频频 加强引进

近年来，日本政府在强化自卫队无人作战体系方面动作频频，重点包括加强引进“全球鹰”无人机等先进装备，制定自主研发计划，并把推进无人化装备部署写入日前出炉的新版防卫大纲。

日本在机器人制造等领域具有较高技术实力，无人机在农业、气象、航拍摄影等民间领域得到广泛应用，但长期以来，相关技术在防卫领域的运用相当有限。

日本军事评论家前田哲男介绍，日本自卫队的无人机运用可追溯至上世纪60年代。当时海上自卫队引进美军一种反潜无人机系统，并配备在少数护卫舰上。但这一系统应用效果并不理想，最终退出历史舞台。

上世纪80年代末，日本富士重工集团与防卫省技术部门开始共同开发“远程遥控观测系统”。这一系统由配备可视及红外摄像头的小型遥控直升机和车载控制、追踪系统等地面装置构成，主要用于地面侦察、远程观测、空中目标追踪等。这一系统量产机型于2004年完成试飞，随后部署在陆上自卫队中。

为弥补现有无人作战体系的不足，日本政府考虑引进国外装备。日本防卫省正着手引进3架具有长时间滞空能力和高空侦察能力的美国RQ-4“全球鹰”无人机，计划2019年后正式部署在航空自卫队的三泽基地。

日媒报道，美国通用原子公司希望向日本政府出售“天空卫士”无人机产品，已于今年5月在长崎县进行约两周的试飞。日本《读卖新闻》报道，防卫省还在探讨引进同一公司的“复仇者”无人机。这两款无人机不仅具备侦察功能，而且拥有一定水平的攻击能力。

此外，防卫省还对自卫队无人装备的未来发展做出了战略规划。其下属机构防卫装备厅在2016年制定的《未来无人装备相关研究开发愿景》中提出，力争在未来20年内追赶欧美，具备实现无人战斗机群与有人战斗机协同作战的技术研发能力。

今年12月18日，日本政府批准了新版《防卫计划大纲》及与之配套的《中期防卫力量整备计划》，内容包含实现自卫队“跨域”防卫体制构建、现有舰艇航母化、采购包括无人潜水机在内的新装备等。

分析人士认为，日本要构建“跨域”防卫体制，增加在太空、信息等新领域的防卫资金投入，人工智能及无人作战是其中的重要领域。

前田哲男认为，在新防卫大纲的指导下，自卫队将会进一步强化各领域的无人装备运用。但他指出，日本提升无人作战实力及相关研究取得实质发展还需时日。（记者 王可佳）

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