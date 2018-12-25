中日人士齐聚畅谈日中友好会馆后乐寮前世今生

在东京都历史名胜小石川后乐园附近，坐落着一栋4层楼建筑，绿白相间的花园式围墙清雅别致，这里便是“中国留学生之家”——日中友好会馆后乐寮。几十年来，从这里走出去的中国留学生数以千计，他们活跃在中日交流的各个领域，为促进两国世代友好不断努力。

在中日和平友好条约缔结40周年之际，日中友好会馆留学生事业部日前举办后乐寮座谈交流会，邀请中国驻日本使馆教育处、日中友好会馆领导、后乐寮新老“寮生”等畅谈后乐寮的过去与未来发展。

后乐寮是隶属于日中友好会馆的一座留学生宿舍，主要面向中国公费留学生和进修学者，其历史可追溯至20世纪三四十年代。1985年，后乐寮在原址重建，如今这里是中国留学生在日本最集中的居住地和活动区，同时也是一个半官方半民间的交流基地，由中日双方共同管理。

生活在后乐寮里的中国留学生被称为后乐“寮生”。中国驻日本大使馆教育处一等秘书安载鹤在交流会上结合自身经历回顾了20世纪80年代以来后乐寮的历史。他说，目前在日中国留学生达12.4万人，其中包括1045名公派留学生，他们当中有100多人住在后乐寮。后乐寮是非常难得的中日友好阵地，33年来曾在此居住过的后乐“寮生”4800余人，活跃在中日交流的各个领域。

后乐寮不仅承载了“寮生”的青春、梦想和历史记忆，也是中日两国并肩努力促进两国人民世代友好发展的重要媒介。中国留日同学总会会长汪先恩认为，后乐寮已超越了宿舍本身的价值，成为不同专业、不同领域的专家学子相互交流和学习的珍贵平台。

据日中友好会馆留学生事业部部长夏瑛介绍，为提高工作效率，留学生事业部为“寮生”搭建了微信群和后乐寮微信公众号。为发掘人才资源、鼓励知识分享，事业部每周定期举办“后乐讲堂”，为“寮生”提供学术交流平台，迄今已经举办了187期。

此外，他们还推出了带有“后乐寮”标识的T恤衫、笔记本、钥匙扣、文件夹、书签和木质杯等纪念品，以提升后乐寮形象，宣传后乐寮精神。后乐寮还举办过“寮生”俳画展和俳画论坛，吸引上百人参加，现场吟诗作画环节感动了很多日本来宾，促进了中日民间文化艺术交流。

日中友好会馆理事长荒井克之把后乐“寮生”比作是日中友好会馆财务报表中没有体现出来的“无形资产”，他希望“寮生”们个个成才，成为不同行业的带头人，以多种方式促进日中两国的沟通和理解。(记者 姜俏梅)

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