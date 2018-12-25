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研究称全球变暖将推高中国城市居民用电量

2018年12月25日14:41  来源：新华网
 

美国《国家科学院学报》24日在线发表的一项新研究显示，到本世纪末，全球平均地表温度每升高1摄氏度，长江三角洲地区的居民年用电量将增加约9%。全球变暖可能将使中国城市居民用电量大幅增加。

中国复旦大学和美国杜克大学的研究人员调查了2014年到2016年间上海市浦东区的居民用电情况，并将这些数据与气候模型结合起来分析。研究人员表示，尽管居民用电量仅占上海市用电总量的四分之一，但更易受到气温变化的影响。

研究发现，当气温较为舒适时，即保持在13摄氏度到25摄氏度之间，气温变化并不会影响居民用电量；气温低于13摄氏度时，居民日用电量随着气温下降缓慢增加；而气温超过25摄氏度后，气温每升高1摄氏度，居民日用电量增加14.5%。

研究人员认为，随着收入增加、居民消费习惯趋同，这项研究结果可推广到长江三角洲地区的江苏、浙江等省份。这些省份的城市人口约占中国城市人口总数的五分之一。

研究人员预测，到2099年，全球平均地表温度将可能比当前升高2到5摄氏度。如果电力消费模式维持不变，中国居民平均用电需求将增加约18%至55%。研究人员表示，这项研究对中国未来的电网规划建设有重要启示。（记者 周舟）

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)
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