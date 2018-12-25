通讯：失望与悲观——直击美国联邦政府圣诞节前“停摆”

由于美国国会未能在21日午夜前就短期拨款法案达成一致，联邦政府部分机构因经费用完而“停摆”，不少美国民众的生活因此受到影响。一些人在接受采访时用“荒唐”“失望”“担心”等词语表达了“停摆”后的心情。

对于圣诞节期间造访美国首都华盛顿的游客来说，到白宫南侧美国国家圣诞树前合影“打卡”通常是“必选”动作。但在今年，人们只能隔着围栏与这棵来自科罗拉多州的蓝叶云杉“同框”。国家圣诞树由内政部下属国家公园管理局管辖，现已闭门谢客3天。

“挺失望的。”来自弗吉尼亚州的马修·赫尔伯特告诉新华社记者。以往圣诞节期间，他都会和家人到华盛顿转转，感受圣诞节氛围，特别是近距离观赏一下国家圣诞树。“我们先去别的地方走走，希望他们一会儿能够放我们进去瞧一眼。”

几个街区外，美国国家档案馆大门紧闭，游客入口处一张“关门”告示让人望而却步。原本打算带着家人来到这里参观的大卫·莱布朗被迫改变行程。“政府‘停摆’简直太荒唐了！”他忿忿地对记者说。

这是美国联邦政府今年第三次陷入“停摆”。这次“停摆”的导火索是共和、民主两党就总统特朗普要求在美国和墨西哥边境修建隔离墙的经费问题僵持不下。

“就算让政府‘停摆’也解决不了他们之间的政治分歧。”莱布朗说，“‘停摆’意味着民众无法享受政府服务，也意味着不少联邦雇员的生计会受到影响。”

美国国家公园管理局此前宣布，“停摆”期间将不提供任何游客服务，包括卫生、设施维护、游客信息发布等。记者在国家圣诞树附近看到，垃圾箱里堆满了纸杯、纸袋等垃圾，还有不少散落在地上。一些环保组织表示，政府“停摆”通常会严重影响环境卫生。

据媒体统计，受此次“停摆”影响，约42万名执法、安检、消防等核心岗位的联邦雇员将被迫无薪工作，约38万名联邦政府职员则被“强制休假”。由于受影响人数众多，社交媒体推特上还出现了以“停摆故事”为标签的热门话题。

71岁的里拉·约翰逊在国务院从事保洁工作达20年。被“强制休假”的她告诉一位国会议员，她担心自己付不起房租和保险，“到圣诞节了，人们都需要钱”。

泰勒·富奇的丈夫是大雾山国家公园巡护员，也签署了“休假”文书。他们有两个孩子要养，又要还贷款，她的丈夫不知道何时能领到下一张工资支票……

国会参众两院要到27日才复会，这意味着“停摆”还将至少持续数天。白宫行政管理和预算局局长米克·马尔瓦尼直言，部分联邦政府机构的“停摆”很可能持续至明年初。美国联邦预算专家斯坦·科伦德表示，如果持续时间超过10天，“停摆”或对美国经济和就业造成一系列负面影响。

24日，因政府“停摆”取消前往佛罗里达海湖庄园度假计划的特朗普继续在社交媒体上向民主党施压，指责他们不重视边境安全，要他们为“停摆”负责。民主党高层人士则将责任推给特朗普和共和党保守派势力。

除政府“停摆”，美国最近几天另有一些不平静。比如，特朗普突然宣布美国从叙利亚撤军震动国内建制派和美国盟友、国防部长马蒂斯因与特朗普政策分歧严重辞职、美国股市连日下跌……多家美国主流媒体都用“混乱的一周”形容圣诞节前的这段时间。而“停摆”直接将党争推向另一个高潮。（记者：朱东阳、熊茂伶 参与记者：高攀、金悦磊）

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)